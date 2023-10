La dyslexie pourrait être liée au fait d'être ambidextre

L'ESSENTIEL Les personnes ambidextres peuvent utiliser les deux mains avec la même dextérité.

Dans une étude, des chercheurs ont observé une hausse "de seulement 2 %" de l’ambidextrie chez les personnes dyslexiques par rapport à la population générale.

Les mécanismes impliqués dans le développement de ce trouble de la lecture semblent liés à une réduction de l'asymétrie.

Depuis près de 100 ans, les psychologues s’intéressent au lien entre le fait d’être droitier, gaucher ou ambidextre et la dyslexie. Dans une récente étude, des scientifiques britanniques, grecs, allemands et hollandais ont tenté de déterminer s'il existait effectivement une augmentation de la préférence dite "manuelle" dans la dyslexie. Pour les besoins de leurs travaux, publiés dans la revue Neuroscience & Biobehavioral Reviews, ils ont passé en revue 68 recherches impliquant 4.660 personnes dyslexiques et 40.845 ne souffrant pas de cette altération spécifique et significative de la lecture.

Dyslexie : les mécanismes seraient liés à une réduction de l'asymétrie

Des preuves montrant une préférence manuelle dans la dyslexie sont apparues, "particulièrement prononcées pour la préférence pour l’ambidextrie, bien que cette catégorie ait été sous-définie", ont précisé les chercheurs. Pour rappel, les personnes ambidextres peuvent utiliser leurs deux mains avec la même dextérité. Les auteurs ont ainsi constaté que les mécanismes impliqués dans le développement de la dyslexie semblent liés à une réduction de l'asymétrie.

"Une association plus forte pour les ambidextres que pour les gauchers était en quelque sorte inattendue. Il est important de souligner que ce lien entre l’ambidextrie et la dyslexie est faible, puisqu'elle se traduit par une augmentation de seulement 2 % de l’ambidextrie observée chez les personnes atteintes de dyslexie par rapport à la population générale", a déclaré Silvia Paracchini, auteur de l’étude et professeur à la faculté de médecine de l'université de St Andrews (Écosse), dans un communiqué.

La nécessité de poursuivre les études pour en savoir plus sur le lien entre l’ambidextrie et la dyslexie

L’équipe n’a pas pu évaluer les différences (en termes de direction ou de degré) d'habileté manuelle ou de degré de préférence manuelle, car aucune cohorte pertinente n'a été trouvée. Elle estime qu’il est nécessaire de poursuivre les recherches pour mieux comprendre cette catégorie "intermédiaire" entre gauchers et droitiers, ainsi que les subtilités de son lien avec la dyslexie.