Dyslexie : comment les patients voient-ils les textes ?

L'ESSENTIEL Un enfant dyslexique rencontre plusieurs difficultés lors de la lecture.

En général, il a plus de facilités à l’oral qu’à l’écrit, et en mathématiques qu’en français.

Dans une vidéo, la chaîne Dyslexia Improvements montre les effets provoqués par ce trouble lorsque les patients lisent un texte.

Dysgraphie, dysorthographie, dyscalculie… Ce sont des troubles spécifiques du langage et des apprentissages. Parmi eux, on retrouve aussi la dyslexie. Dans ce cas, l’enfant rencontre plusieurs difficultés lors de la lecture. Il peut avoir du mal à identifier les lettres et à lire de manière fluide.

Dyslexie : quels sont les signes et les répercussions ?

Lorsque l’on souffre de ce trouble, on peut aussi faire des confusions auditives entres des sons proches et des mots de prononciation voisine, des omissions auditives, des inversions de lettres ou encore des problèmes de mémorisation. "En raison des troubles qu'ils présentent, les enfants dyslexiques ont habituellement plus de facilités à l’oral qu’à l’écrit, et en mathématiques qu’en français", indique l’Assurance maladie.

Selon la Fédération Françaises des Dys (FFDys), la dyslexie peut provoquer une mauvaise tenue des cahiers (incomplets, illisibles, incompréhensibles), une absence de goût pour la lecture et l’écriture, des problèmes de compréhension et une baisse de l’estime de soi. En clair, ce trouble est handicapant au quotidien pour les patients.

6 effets causés par la dyslexie lors de la lecture d’un texte

Dans une vidéo, la chaîne Dyslexia Improvements, qui veut aider les parents d’enfants dyslexiques, dévoile comment les patients voient les textes lors de la lecture. Premier exemple : "le texte devient tridimensionnel, il ne reste pas immobile, il se détache un peu de la page. Cela rend la lecture un peu fatigante et n'aide certainement pas à la fluidité". Dans un deuxième temps, la vidéo met en avant un texte qui vole en éclats ou qui est scindé en plusieurs morceaux. En clair, les mots bougent sans cesse, ce qui peut démotiver un enfant à lire.

Autre cas de figure : les mots disparaissent de la page. "Ce phénomène est plus ou moins marqué selon les enfants. Il ralentit la fluidité de la lecture et il est également fatigant et frustrant." Selon Dyslexia Improvements, les personnes dyslexiques peuvent aussi voir les lignes d’un texte plus ondulées et des mots qui bougent de plus en plus. Quatrième exemple : "les mots tremblent", ce qui peut être très fatigant. Enfin, les mots autour de l’endroit où se focalise notre regard peuvent aussi "tourbillonner" et devenir flous.