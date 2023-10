DMLA : quels aliments aident à protéger de la maladie ?

L'ESSENTIEL Si elle ne peut pas guérir la DMLA, l’alimentation peut être bénéfique en préventif ou pour les patients qui en souffrent.

Un médecin américain recommande de manger équilibré et varié en privilégiant les aliments riches en caroténoïdes, en vitamine A et C ainsi qu'en oméga-3.

Il faut en revanche éviter les aliments ultra-transformés.

Chez les plus de 50 ans, la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) est la première cause de handicap visuel, selon l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). L’ophtalmologue Ananth Sastry fait le point dans un article de la Cleverland Clinic sur ce qu’il est conseillé de manger lorsqu’un patient est atteint de cette maladie ou à un risque élevé de la développer.

DMLA : mettez des antioxydants dans votre assiette

"La nutrition ne peut pas “guérir” la dégénérescence maculaire, inverser les dommages existants ou protéger la vision de façon certaine, explique le Dr Ananth Sastry. Mais adopter une alimentation équilibrée ne peut qu’améliorer votre santé globale et ne nuira certainement pas à votre santé oculaire. (...) Lorsque vous souffrez de DMLA, privilégiez les légumes verts à feuilles et les aliments riches en caroténoïdes, en vitamines, en antioxydants et en acides gras oméga-3.”

Les antioxydants défendent votre corps contre les radicaux libres, des substances nocives pour les cellules saines humaines et qui sont naturellement générées par l’oxygène que nous respirons. Ces radicaux libres participent au développement de certaines maladies, dont la DMLA. Il est donc important de privilégier, à tous les âges, la consommation d'aliments riches en antioxydants.

Les caroténoïdes sont des pigments végétaux responsables des couleurs rouges, orangées, jaunes et vertes des fruits, des légumes, des fleurs et des algues. Ceux-ci ont des propriétés antioxydantes et, pour certains caroténoïdes, peuvent aussi produire de la vitamine A dans le corps qui luttent aussi - comme les C et E - contre les radicaux libres, participent au maintien de la vision et limitent le risque de maladies. Une étude de l'Inserm de 2021 a montré qu'une concentration importante de caroténoïdes dans le sang, en particulier de lutéine et de zéaxanthine, réduit de 37 % le risque de développer une forme avancée de DMLA.

DMLA : où trouver ces nutriments bons pour les yeux ?

Mais comment trouver des aliments qui contiennent les antioxydants, les caroténoïdes ou les vitamines qui aident à lutter contre la DMLA ? "Suivre un régime alimentaire comme le régime méditerranéen ou un régime végétarien, par exemple, peut vous aider à y parvenir", assure le Dr Ananth Sastry.

Dans le détail, si vous souhaitez faire le plein en caroténoïdes et vitamines A, vous pouvez miser sur les carottes, les abricots, les poivrons, les patates douces. En résumé : les fruits et légumes présentant de belles couleurs orangées ou rouges. Les légumes verts à feuilles, comme les épinards, le kale ou le chou frisé - déjà cités par l'expert - sont contiennent aussi.

"Les légumes à feuilles sont riches en lutéine et en zéaxanthine, qui sont des caroténoïdes connus sous le nom de "vitamines pour les yeux", souligne le Dr Ananth Sastry. Ce sont de puissants antioxydants qui aident à protéger vos yeux des dommages causés par les radicaux libres.”

L'expert recommande aussi de manger des agrumes comme les citrons, les oranges ou encore le pamplemousse. "Les agrumes sont chargés d'acide ascorbique, mieux connu sous le nom de vitamine C, qui est l'un des plus fervents défenseurs de votre corps contre les dommages cellulaires causés par les radicaux libres", est-il écrit dans l'article de l'établissement américain.

Autre nutriment bénéfique contre la DMLA : les acides gras oméga-3. Ceux-ci peuvent aider à réduire la croissance des vaisseaux sanguins anormaux sous vos yeux, qui est la caractéristique de la DMLA humide, l'un des deux types de DMLA. Pour trouver des acides gras oméga-3 dans l’alimentation, il faut privilégier les poissons gras - comme le hareng, le thon rouge ou le maquereau -, les noix et les graines comme les amandes, les noix de cajou, les noisettes, etc.

Dernier conseil, valable pour la DMLA, mais aussi pour la santé en général : évitez les aliments ultra-transformés. “Nous recommandons donc d’éviter les aliments pro-inflammatoires riches en radicaux libres, conseille le Dr Ananth Sastry. Cela inclut les aliments ultra-transformés, riches en sucre et contenant de nombreux ingrédients artificiels et conservateurs.”