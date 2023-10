«Mauvaises bactéries» : attention à bien vous laver derrière les oreilles et entre les orteils

L'ESSENTIEL Les avant-bras et les mollets, que l'on nettoie généralement plus soigneusement, présentent un groupe de microbes plus diversifié et potentiellement plus sain.

En revanche, la peau entre les orteils et derrière les oreilles, qui sont souvent négligés, peut abriter de "mauvaises bactéries".

L'accumulation de microbes nocifs peut perturber l'équilibre bactérien de la peau et entraîner des maladies cutanées, telles que l'eczéma ou l'acné.

Tout comme les intestins, la peau abrite des millions de virus, de bactéries et de champignons microscopiques. Récemment, des chercheurs américains ont révélé que la composition du microbiote de la peau varie selon qu'elle est sèche, humide ou grasse. D'après eux, la peau derrière les oreilles et entre les orteils est particulièrement vulnérable à l'accumulation de microbes nuisibles à la santé.

Un groupe de microbes plus diversifié au niveau des avant-bras et des mollets

L’équipe a donc émis l'hypothèse que ces zones étaient probablement moins souvent lavées que d'autres parties du corps. Pour vérifier cette théorie, les scientifiques ont recruté 129 étudiants de 2019 à 2023. Les participants ont appris à prélever des échantillons à cinq endroits secs, humides ou gras : derrière les oreilles, entre les orteils, au niveau du nombril, des avant-bras et des mollets. Ensuite, ils ont procédé au séquençage de l’ADN recueilli pour comparer les micro-organismes présents dans le microbiote cutané de chacune des parties du corps.

"Nous avons identifié des différences significatives dans l'abondance relative des bactéries entre les régions cutanées et les micro-environnements", ont indiqué les auteurs dans une étude parue dans la revue Frontiers in Microbiology. Dans le détail, les résultats ont révélé que les avant-bras et les mollets, qui sont généralement mieux nettoyés, présentaient un groupe de microbes plus diversifié et potentiellement plus sain que derrière les oreilles, entre les orteils et au niveau du nombril. Au sein des régions cutanées, la diversité bactérienne alpha et bêta a également varié de manière significative pour certaines des années comparées, ce qui suggère que la stabilité bactérienne de la peau peut dépendre de la zone corporelle et de la personne.

Oreilles, orteils : l’accumulation d’agents pathogènes peut causer la survenue de l’acné et de l’eczéma

L'équipe explique que lorsque de "mauvaises bactéries" prennent le contrôle d'un microbiote, elles peuvent finir par modifier l'équilibre bactérien d'une manière préjudiciable à la santé. Si le microbiote présente des agents pathogènes, des maladies de la peau, comme l'eczéma ou l'acné, peuvent apparaître. Ces travaux suggèrent que les habitudes d’hygiène peuvent modifier les microbes vivant sur la peau, et par conséquent, influer sur la santé générale de l’épiderme. Ainsi, pour prévenir l'accumulation de microbes nocifs derrière les oreilles et entre les orteils, il convient de bien nettoyer ces deux zones.