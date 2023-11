Cancer du poumon : 1 patient sur 3 présente ce signe au bout des doigts

L'ESSENTIEL Les signes d'un cancer du poumon apparaissent souvent tardivement car le poumon est dépourvu de terminaisons nerveuses.

L'hippocratisme digital - un gonflement de l'extrémité du bout des doigts - se manifeste chez un tiers des patients atteints par un cancer du poumon.

Il existe d'autres signes de la maladie qui doivent conduire le patient chez un médecin.

Les symptômes du cancer du poumon apparaisent assez tardivement, notamment les douleurs, car cet organe n'a pas de terminaisons nerveuses. La douleur arrive lorsque la tumeur se propage à d'autres organes, comme la plèvre.

Le test de Schamroth : un outil de détection précoce

Le test de Schamroth, également connu sous le nom de test de la fenêtre, est un moyen simple et efficace pour détecter l'hippocratisme digital, un signe présent chez 35 % des patients atteints de cancer du poumon. En effectuant ce test, les médecins peuvent repérer les changements au niveau des ongles qui pourraient indiquer la présence d'une tumeur pulmonaire.

L'hippocratisme digital se caractérise par un épaississement des extrémités des doigts et des ongles. Ce signe est souvent lié à une hypoxie chronique, qui peut être causée par une tumeur pulmonaire. Environ 1 patient sur 3 présentant ce signe est diagnostiqué avec un cancer du poumon.

Pour contrôler vos doigts, il faut coller les premières phalanges de vos index l’une contre l’autre, comme lorsque vous formez un cœur avec vos mains. Chez un patient en bonne santé, on constate un petit espace en forme de losange entre les deux ongles au niveau des cuticules. Si la personne ne présente pas d'espace, elle peut souffrir d’hippocratisme digital. Cette anomalie rend molle la base de l’ongle et brillante la peau autour. Au fil du temps, les ongles se courbent anormalement et l’extrémité des doigts gonfle progressivement.

Si vous voyez ce signe, il est important de consulter un médecin afin d’écarter les risques de cancer du poumon. En cas de suspicion de tumeur, différents examens sont réalisés afin de poser un diagnostic.