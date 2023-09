Le microbiote pourrait impacter la santé des os

L'ESSENTIEL Une nouvelle recherche apporte des preuves qu'une abondance relative de certains microbes intestinaux peut être liée à la santé squelettique.

Les Akkermansia et Clostridiales bacterium DTU089 affecteraient négativement la densité osseuse chez les personnes âgées.

Des études supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre le rôle du microbiote dans la santé du squelette.

La compositioon du microbiote intestinal agirait sur la santé, et plus particulièrement la densité, des os. Voici la conclusion des travaux présentés par des chercheurs du Hebrew SeniorLife et du Hinda and Arthur Marcus Institute for Aging Research dans la revue Frontiers in Endocrinology, le 21 septembre 2023.

Microbiote : certaines bactéries affectent la santé des os

Pour ces travaux sur le lien entre le microbiote et le squelette, les scientifiques ont repris les données d'une recherche évaluant la santé osseuse des deux sexes ainsi que d'une autre ayant observé les fractures ostéoporotiques chez les hommes âgés. Cela représente plus de 2.000 volontaires réexaminés.

Les résultats montrent que les bactéries du microbiote intestinal, appelées Akkermansia et associées à l'obésité, ainsi que Clostridiales bacterium DTU089 avaient des associations négatives avec la santé osseuse chez les personnes âgées.

"DTU089, une bactérie de la classe Clostridia, a été décrite comme étant plus abondante chez les personnes ayant une activité physique plus faible et un apport en protéines plus faible", précisent les auteurs dans leur communiqué publié le 26 septembre. Pour les chercheurs, cette découverte pourrait être importante parce que des études antérieures ont montré que l'apport en protéines et l'activité physique ont un lien certain avec la santé squelettique.

"Nous avons trouvé des modèles dans lesquels la composition du microbiote était liée à de plus mauvaises mesures de la densité osseuse et de la microarchitecture. En fait, certaines bactéries étaient associées à des différences dans la section transversale osseuse, ce qui suggère la possibilité que certains de ces microbes puissent influencer la façon dont la taille de l'os change avec le vieillissement", ajoute l'un des auteurs principaux le Dr. Douglas P. Kiel.

Microbiote et squelette : le lien reste à comprendre

L'équipe reconnaît qu'elle manque de données pour déterminer l'ensemble des effets possibles du microbiote sur la santé du squelette. Ils appellent ainsi à mener de nouvelles recherches.

"Grâce à des études supplémentaires, nous pourrions être en mesure d'obtenir des informations sur les associations entre des espèces bactériennes spécifiques dans l'intestin et l'intégrité squelettique. Nous espérons également identifier des voies fonctionnelles spécifiques influencées par les bactéries qui pourraient influencer le squelette. Par exemple, certaines bactéries peuvent entraîner de faibles niveaux d'inflammation qui peuvent affecter la santé des os. En fin de compte, si des résultats comme celui-ci sont confirmés, nous pourrions être en mesure de cibler le microbiote intestinal pour influencer la santé du squelette", conclut l'auteur principal.