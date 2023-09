Journée du cœur : les femmes moins bien informées que les hommes

L'ESSENTIEL Seulement 64 % des femmes ont déjà eu un ou plusieurs entretien(s) concernant leur santé cardiovasculaire contre 82 % des hommes.

A l’occasion de la journée du cœur du 29 septembre, Organon et OpinionWay ont mené une nouvelle étude sur le sujet auprès des Français.

Santé du cœur : perception et sensibilisation

De forte disparités de perception et de sensibilisation entre les femmes et les hommes ont ainsi émergé et sont particulièrement marquées à certaines étapes clés de la vie :

- Chez les personnes de plus de 60 ans, seulement 64 % des femmes ont déjà eu un ou plusieurs entretien(s) concernant leur santé cardiovasculaire contre 82 % des hommes.

- Chez les 18 – 25 ans, 63 % des femmes n'ont jamais eu d'entretien concernant la santé cardiovasculaire contre 40 % des hommes du même âge.

- Près de la moitié (47 %) des femmes contre 1/3 des hommes (34 %) déclarent n’avoir jamais eu d’entretien concernant leur santé cardiovasculaire.

Santé du cœur : quelle prise en charge ?

In fine, 72 % des hommes se déclarent bien pris en charge pour prévenir les maladies cardiovasculaires contre seulement 58 % des femmes.



Les femmes ont également une forte méconnaissance des facteurs de risques qui leur sont propres : seulement 32 % d’entre elles pensent que la prise d'une contraception orale a un fort impact sur leur risque cardiovasculaire et plus d’1/4 (26 %) estiment à tort que la grossesse n’a aucun impact sur leur santé cardiovasculaire.

Santé du cœur : les relais de l'information

Par ailleurs, "dans 2/3 des cas (63 %), la connaissance des facteurs de risques sur la santé cardiovasculaire se fait par le biais du médecin généraliste. Il est le premier relais de l'information et un interlocuteur primordial", ajoutent les auteurs de l’enquête.



"Concernant la sensibilisation au risque cardiovasculaire, les médias s'avèrent également avoir un fort rôle à jouer ! Ils arrivent en 4e position derrière le médecin, le cardiologue et l’entourage", concluent-ils.