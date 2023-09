Stop aux idées reçues ! Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur la mémoire

L'ESSENTIEL L’Observatoire B2V des Mémoires décrypte les idées reçues sur la mémoire humaine.

La mémoire permet d’enregistrer des informations venant d’expériences et d’événements divers, de les conserver et de les restituer.

Différents réseaux neuronaux sont impliqués dans ce processus.

La mémoire, comme tant d’autres sujets, fait face à de nombreuses idées reçues. Comment démêler le vrai du faux ? L’Observatoire B2V des Mémoires nous aide à y voir plus clair.

1 - Les performances en mémoire sont liées au poids du cerveau

❌ Faux. Les performances dans le domaine de la mémoire ne sont pas liées au poids ou au volume du cerveau mais plutôt au développement plus ou moins important des connexions entre les neurones.

2 - Le curcuma et/ou les fruits rouges améliorent la saisie des informations

❌ Faux. Aucune étude scientifique n’a prouvé l’impact de ces aliments sur la mémoire, même s’il est vrai qu’ils sont riches en antioxydants.

3 - Plus on vieillit, plus on se rappelle des souvenirs négatifs

❌ Faux, c'est le contraire. Plus on avance en âge, plus les souvenirs sont idéalisés. Ce n’est pas une posture psychologique ou un détachement décidé : le travail du corps favorise naturellement le maintien en priorité de souvenirs positifs survenus dans la vie de l’individu, exception faite des expériences négatives très intenses.

4 - La récupération des souvenirs est une reconstruction

✅ Vrai. La mémoire se construit au fil du temps. Les nouveaux souvenirs génèrent des traces qui se lient aux précédentes, ce qui peut générer des erreurs. Par exemple, on peut confondre des évènements des dernières vacances d’été avec des évènements d’autres congés estivaux ou ne plus les situer à la bonne période si le lieu est identique. Autre situation : deux sœurs peuvent avoir des souvenirs d’enfance différents.

5 - La mémoire est sans limite

❌ ✅ Vrai et faux. La capacité de la mémoire à court terme, c'est-à-dire la mémoire utilisée pour manipuler rapidement de l’information comme par exemple se répéter à haute voix un numéro de téléphone, est limitée. En revanche, la mémoire à long terme ne peut pas être saturée car le cerveau peut créer de nouvelles connexions à l’infini.

6 - Le black-out produit une amnésie transitoire

✅ Vrai. On observe ce phénomène notamment avec la consommation intense et rapide d’alcool, qui interfère avec les molécules chimiques utiles aux connexions cérébrales. À partir de deux grammes dans le sang, le risque est très élevé. Cela peut également survenir avec un taux moindre (en lien avec le genre, la masse graisseuse et la rapidité de consommation).

7 - L'anxiété, la fatigue et le manque de sommeil génèrent des oublis (clefs, noms, rendez-vous, etc..)

✅ Vrai. En cas d’anxiété, de fatigue et de manque de sommeil, les troubles d’attention génèrent des difficultés à mémoriser et à récupérer des souvenirs.