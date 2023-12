Douleur de croissance chez l'enfant : quels sont les signes ?

L'ESSENTIEL Les douleurs de croissance sont généralement bénignes.

Elles concernent aussi bien les filles que les garçons.

Si la douleur se poursuit en journée, est localisée ou devient handicapante pour l'enfant, il faut consulter un médecin.

Chez les filles, la croissance s’arrête en général vers l’âge de 14–16 ans, tandis que pour les garçons, c’est vers 16-17 ans, selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Parfois, lors de la croissance, les enfants ressentent des douleurs aux muscles et aux articulations, appelées douleurs de croissance.

Les douleurs de croissance ont généralement lieu la nuit

Les scientifiques ne savent pas précisément ce qui occasionne ces maux. Il n’y a pas non plus de consensus scientifique sur la définition de ces douleurs de croissance ni sur la manière dont elles doivent être diagnostiquées.

Néanmoins, selon le pédiatre Bradley Weinberger, certains signes permettent de les reconnaître. Tout d’abord, les zones les plus douloureuses sont souvent les bras et les jambes. Les périodes où l’enfant, aussi bien fille que garçon, les ressent le plus ne correspondent pas nécessairement aux pics de croissance.

Les douleurs “peuvent être liées à la fatigue, à des différences de posture, à des changements dans l'activité physique et au stress psychologique, mais nous n'en sommes pas sûrs", explique Bradley Weinberger.

En tant que parents, certains signes peuvent vous permettre de reconnaître ces douleurs de croissance : si votre enfant a mal la nuit, qu’il se réveille à cause de ces maux, s’il a mal aux jambes et/ou aux bras, et si l’intensité et la fréquence des douleurs de croissance varient.

Consulter si les douleurs deviennent anormales

Les douleurs de croissance “surviennent généralement dans les jambes et durent de cinq à 20 minutes, détaille Bradley Weinberger. Il peut y avoir plusieurs nuits entre les épisodes (douloureux) ou plusieurs nuits de suite (de douleurs)." Néanmoins, les douleurs de croissance sont généralement bénignes.

En revanche, si votre enfant présente les symptômes suivants, il faut l’emmener consulter car ils peuvent être annonciateur d’un problème de santé plus grave :

Une douleur persistante et qui continue de s'aggraver

Une douleur continue en journée

Une douleur localisée autour d’une articulation

Une rougeur, un gonflement ou une raideur autour d’une articulation

Une douleur handicapante qui empêche l’enfant d’être actif

La taille adulte considérée comme normale varie entre 162 et 190 centimètres pour un homme et 152 à 177 centimètres pour une femme, selon l’Inserm.