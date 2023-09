L'ESSENTIEL 87% des Français souffrent de réveils nocturnes fréquents.

Et si la majorité d’entre eux (59%) dort 6 à 8 heures par nuit, ils sont 32% à fermer l’œil seulement pendant 4 à 6 heures.

Les premiers facteurs qui empêchent de bien dormir sont les enfants, les animaux de compagnie et un mauvais matelas.

Plus de 8 Français sur 10 ont des difficultés à s’endormir, selon un nouveau sondage Ifop pour Emma.

87 % des Français souffrent de réveils nocturnes

Ils sont ainsi 82 % à chercher désespérément le sommeil toutes les nuits, ce chiffre atteignant même les 87 % au sein de la génération Z (18-24 ans).

87 % des Français souffrent aussi de réveils nocturnes fréquents. Et si la majorité d’entre eux (59 %) dort 6 à 8 heures par nuit, ils sont 32 % à fermer l’œil seulement pendant 4 à 6 heures.

Les facteurs qui empêchent de bien dormir

Pour les Millenials, dont 38 % des 25-34 ans et 35 % des 35-49 ans, le retour au bureau rime aussi avec stress et les empêchent de passer une bonne nuit au moins une fois par semaine. D’autres variables extérieures perturbent également le sommeil des 25-34 ans : ils sont presque un tiers (27 %) à souffrir d’éco anxiété et 38 % sont inquiets de l’actualité anxiogène.

Quel est le rôle du sommeil ?

Une fatigue trop importante peut avoir de nombreux impacts négatifs sur la santé, car elle peut notamment entraîner une prise de poids, une altération de la qualité de la peau, des troubles de la mémoire ou encore une dépression.



Le sommeil représente plus d’un tiers de notre vie. Il est déterminant pour la croissance, la maturation cérébrale, le développement et la préservation de nos capacités cognitives. Il est essentiel pour l’ajustement de nombreuses sécrétions hormonales et pour le maintien de notre température interne.