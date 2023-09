Cerveau : l'aspartame affecterait la mémoire

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont trouvé un lien entre l'aspartame et les déficits d'apprentissage et de mémoire chez la souris.

Les souris qui avaient bu des boissons avec de l'aspartame mettaient plus de temps à acquérir de nouvelles connaissances.

L'effet sur la mémoire était observé sur les enfants des rongeurs mais pas leurs petits-enfants.

L'aspartame est un édulcorant artificiel largement utilisé dans de nombreux produits alimentaires dont les sodas light. Toutefois, ses effets sur la santé sont souvent discutés. Une étude récente de la faculté de médecine de l'Université d'État de Floride donne un argument supplémentaire à ses détracteurs. Elle met en évidence un lien inquiétant entre l'aspartame et les déficits d'apprentissage et de mémoire.

Aspartame : des lacunes d'apprentissage et de mémoire

Pour évaluer les effets de l'aspartame sur le cerveau, les chercheurs ont réuni des souris. Elles ont été réparties en trois groupes : l'un a reçu de l'eau, le second et le troisième avait un mélange d'eau et d'aspartame dont la quantité d'édulcorant était l'équivalent de 2 et 4 sodas light par jour. Les animaux ont bu ces boissons pendant 16 semaines.

Au cours de l'expérience, les souris ont été soumises à plusieurs tests de mémoire et de capacité d'apprentissage. L'un d'entre eux était un labyrinthe où les rongeurs devaient trouver une boîte de "fuite". Selon les données recueillies, les animaux du groupe témoin, qui n'ont pas eu d'aspartame, ont atteint l'objectif plus rapidement que ceux ayant ingéré de l'édulcorant.

"Nous constatons qu'ils (les rongeurs ayant consommé de l'aspartame) utilisent une stratégie différente, mais ils trouvent la boîte de secours", a expliqué la co-auteure Deirdre McCarthy, professeure de recherche au Département des sciences biomédicales et au Centre de réparation du cerveau, dans un communiqué. "Ils compensent d'une manière ou d'une autre". Son collègue Pradeep Bhide a ajouté : "encore une fois, ils peuvent fonctionner, mais ils ont besoin de plus de temps ou peuvent avoir besoin d'une aide supplémentaire".

Aspartame et cerveau : l'effet est aussi observé sur la génération suivante

Cette étude, publiée dans Scientific Reports, a été lancée après de précédentes recherches qui avaient établi un lien entre la consommation d'aspartame et l'anxiété chez les souris. Ces effets étaient transmis sur deux générations. Dans le cas des troubles d'apprentissage et de mémoire, la corrélation n'a été observée que sur une seule.

"Contrairement à l’anxiété, l'impact sur la mémoire et les apprentissages n’a duré qu’une génération. Cela n’a pas été observé chez les petits-enfants, seulement chez les enfants [des souris mâles], ce qui constitue une autre preuve que ce type de transmission se produit en raison de changements épigénétiques dans les spermatozoïdes", précise Pradeep Bhide.

Pour les chercheurs, leurs résultats appellent à poursuivre les travaux sur les effets de l'aspartame sur le cerveau afin de voir si la santé de l'homme pourrait être impactée.