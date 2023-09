Cerveau : manger du fromage améliorerait les fonctions cognitives

L'ESSENTIEL La consommation de fromage est corrélée à une meilleure santé cognitive chez les seniors.

Ce lien positif pourrait être dû à des "nutriments spécifiques qui soutiennent la fonction cognitive", selon les chercheurs.

Toutefois, des études supplémentaires sont nécessaires pour confirmer cette hypothèse.

Avec 24 kg de fromages par an et par habitant, les Français font partie des plus gros consommateurs au monde. Et cela ne serait pas forcément une mauvaise chose pour la santé selon des travaux de chercheurs sud-coréens. Ils assurent qu'il y a une corrélation entre une consommation régulière de fromage et une meilleure santé cognitive chez la population âgée.

Cerveau : un lien entre la consommation de fromage et la santé cognitive

Pour cette étude, les scientifiques ont analysé les données de 1.516 participants âgés de 65 ans et plus. Ils ont constaté que les volontaires consommant régulièrement du fromage étaient moins susceptibles d'avoir des capacités cognitives amoindries par rapport aux autres seniors qui n'en mangeaient pas.

Outre la corrélation entre ces produits laitiers et les fonctions cognitives, l'équipe a remarqué que les consommateurs réguliers de fromage avaient une alimentation plus diversifiée. "Ce résultat peut suggérer que l'association inverse entre la consommation de fromage et une fonction cognitive inférieure pourrait être due à la probabilité que les sujets consommant du fromage aient l'habitude de consommer une grande variété d'aliments", écrivent les auteurs dans leur article. Cependant, un régime diversifié ne diminuait pas le lien observé entre le fromage et les capacités cognitives. "Ce qui indique que la possibilité que le fromage contienne des nutriments spécifiques qui soutiennent la fonction cognitive ne peut toujours pas être niée", concluent-ils.

Fromage et fonction cognitive : des recherches supplémentaires nécessaires

Malgré ces résultats prometteurs, il est important de souligner que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer ces conclusions. Selon les auteurs de l'article paru dans Nutrients cet été, des études à plus grande échelle et sur une plus longue période pourraient aider à établir une relation de cause à effet entre la consommation de fromage et la santé cognitive chez les personnes âgées. Il serait également intéressant de prêter attention à d'autres facteurs liés à l'alimentation et au mode de vie qui pourraient influencer les fonctions cognitives.