Produits «vegans» : le retrait des étiquettes pourrait les rendre plus attrayants

Une nouvelle étude indique que le retrait des étiquettes mentionnant le terme "vegan" pourrait rendre ces aliments plus attrayants pour les consommateurs.

Le véganisme, une bonne chose pour l'environnement

"Nos systèmes alimentaires ont un impact important et extrêmement négatif sur l'environnement, une tendance qu'il est facile de contrer en mangeant simplement moins de produits animaux", explique en introduction le directeur de la recherche Alex Berke.

"Le département dans lequel je travaille dépense beaucoup d'argent pour des événements organisés par des traiteurs. En 2021, dans le cadre d'une initiative en faveur du climat, j'ai donc proposé que l'université évite d'acheter de la viande, une initiative qui a été largement controversée", explique-t-il encore. Avec cette nouvelle recherche, "ma motivation est donc d'amener mon département et le maximum d'institutions similaires à adopter des habitudes alimentaires plus écologiques", souligne-t-il.

La présence de l'étiquette "vegan" a un impact négatif

Pour aller dans ce sens, ses équipes ont mené deux études sur le terrain en organisant des événements au cours desquels les participants pouvaient manger des repas gratuitement. La première enquête a réuni 53 personnes, et la deuxième 103. Toutes ont reçu une invitation dans laquelle elles pouvaient choisir un repas végétalien ou un repas végétarien. Dans certaines invitations, le choix du repas végétalien était accolé à la mention "vegan", et dans d'autres non.

Les résultats des deux expériences ont montré que la présence de l'étiquette "vegan" avait un impact négatif sur la probabilité que les participants choisissent l'option végétalienne. Plus précisément, dans la condition étiquetée, 36,6 % des participants ont choisi l'option végétalienne, tandis que dans la condition non étiquetée, 42,7 % ont choisi l'option végétalienne. Par ailleurs, les chercheurs ont observé que les participants de sexe masculin percevaient moins bien l'étiquette "vegan" que les femmes.

Sur la base de leurs résultats, les scientifiques recommandent de retirer les étiquettes indiquant la mention "vegan" des produits alimentaires afin d'encourager les consommateurs à une sélection plus environnementale lorsqu'ils font leurs courses.

Où en est le véganisme en France ?

En France, le véganisme est une tendance minoritaire qui prend chaque année un peu plus d'ampleur. Dans une enquête publiée en janvier dernier, 38 % des personnes interrogées avaient déjà opté pour un plat végan une fois dans leur vie et 26 % étaient prêtes à tester cette alimentation pendant un mois, contre 18 % en 2020 et 12 % en 2019.