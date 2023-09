Ces petits plaisirs du quotidien boostent votre cerveau

L'ESSENTIEL Faire des activités que l’on apprécie comme écouter de la musique ou passer du temps avec ses amis favorisent notre bien-être.

Certains petits plaisirs de la vie amélioreraient également les fonctions cognitives, selon une étude américaine.

La musique et le café favoriseraient notamment l’éveil cérébral.

Boire un café, écouter notre musique préférée, passer du temps au soleil… Les petits plaisirs de la vie font du bien à la santé mentale, mais contribuent également à améliorer les capacités cognitives, selon une étude publiée dans la revue Nature. Ces activités participeraient notamment à augmenter l’activité cérébrale et à optimiser la concentration et la mémoire.

Le café et la musique favoriseraient l’éveil cérébral

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs de la Tandon School of Engineering de l'université de New York (États-Unis) ont utilisé le MINDWATCH, un outil de surveillance cérébrale, qui permet d’observer la réaction du cerveau aux stimuli quotidiens. À l’aide, de dispositifs portables, les responsables de l’étude ont surveillé l'activité électrodermale (EDA), une mesure des changements électriques dans la peau provoqués par le stress émotionnel, souvent liés à des réactions de transpiration.

Les participants ont donc porté des bracelets de surveillance de la peau ainsi que des bandeaux de surveillance du cerveau sur les yeux. Ils ont passé des tests cognitifs tout en écoutant de la musique, buvant du café ou respirant des parfums adaptés à leurs préférences personnelles, puis sans ces stimulants.

La mise au point d'un outil pour veiller sur les fonctions cognitives

Les chercheurs ont alors observé que la musique et le café participaient de manière significative à l’éveil cérébral des volontaires. En effet, ces deux stimuli permettent au cerveau d'être le plus performant possible. Ces activités ont stimulé l'activité des ondes cérébrales de la "bande bêta", qui est liée à des performances cognitives optimales. Les parfums ont eu un léger positif, mais ces résultats nécessitent des recherches plus approfondies.

À l’avenir, l’équipe MINDWATCH souhaite poursuivre les expériences, afin de valider la fiabilité de l’outil. "Notre objectif à terme est de contribuer à la mise au point d'une technologie qui permettrait à toute personne de surveiller son propre niveau d'éveil cognitif en temps réel, en détectant les moments de stress aigu ou de désengagement cognitif, par exemple. À ces moments-là, MINDWATCH pourrait "orienter" une personne vers des interventions simples et sûres - par exemple écouter de la musique - afin qu'elle se mette dans un état cérébral qui lui permette de se sentir mieux et d'accomplir avec plus de succès ses tâches professionnelles ou scolaires", a expliqué Rose Faghih, professeure agrégée d'ingénierie biomédicale ayant développé l'outil MINDWATCH.