Cerveau : la taille du «centre de contrôle de l'appétit» peut jouer un rôle dans l’obésité

L'ESSENTIEL L’hypothalamus, une petite région du cerveau, est plus volumineux chez les jeunes adultes étant en surpoids et souffrant d’obésité.

Cette augmentation de volume était surtout visible dans les sous-régions de l'hypothalamus qui contrôlent l'appétit en libérant des hormones pour équilibrer la faim et la satiété.

L’inflammation de l'hypothalamus, provoquée par un régime alimentaire riche en matières grasses, pourrait favoriser la résistance à l'insuline et l'obésité.

L'hypothalamus, une région située au cœur du cerveau, est un centre neuroendocrinien important pour le contrôle de l'appétit et de la satiété. "Bien que nous sachions que l'hypothalamus joue un rôle important dans la détermination de la quantité de nourriture que nous mangeons, nous ne disposons que de très peu d'informations sur cette région du cerveau chez l’être humain. En effet, elle est très petite et difficile à distinguer sur les examens IRM traditionnels", a déclaré Stephanie Brown, chercheuse à l'université de Cambridge (Royaume-Uni), dans un communiqué.

L’hypothalamus est plus volumineux chez les jeunes adultes en surpoids et obèses

Ainsi, elle a décidé, avec son équipe, de réaliser une étude pour en savoir davantage sur le lien entre le volume de l’hypothalamus et l’obésité. Pour les besoins de leurs travaux, publiés dans la revue NeuroImage Clinical, les scientifiques ont utilisé un algorithme pour analyser les scanners cérébraux de 1.351 jeunes adultes présentant différents scores d'IMC, en recherchant des différences dans l'hypothalamus. "Nous avons comparé les adultes en sous-poids (y compris les personnes souffrant d'anorexie mentale), les volontaires en bonne santé, les participants en surpoids et les personnes obèses dans le cadre d'une série d'analyses complémentaires", ont-ils précisé.

D’après les résultats, le volume global de l'hypothalamus était nettement plus important chez les patients en surpoids et obèses. "Ce phénomène a également été observé pour un certain nombre de sous-régions hypothalamiques, qui contrôlent l'appétit en libérant des hormones pour équilibrer la faim et la satiété. L’ensemble de données, il existe un lien significatif entre le volume de l’hypothalamus et l'IMC", ont spécifié les auteurs.

Une inflammation de l'hypothalamus provoquée par une alimentation riche en matières grasses

Les scientifiques ont suggéré que cette association était liée à l’inflammation hypothalamique "telle qu'observée chez les animaux en réponse à une alimentation riche en matières grasses". L’inflammation de l'hypothalamus pourrait favoriser la résistance à l'insuline et l'obésité. Selon l’équipe, d’autres recherches ont montré que cette inflammation pouvait élever le seuil de satiété des animaux, c'est-à-dire qu'ils doivent manger plus que d'habitude pour se sentir rassasiés.

"Si ce que nous observons chez les souris se vérifie chez les êtres humains, une alimentation riche en graisses pourrait déclencher une inflammation de notre centre de contrôle de l'appétit. Avec le temps, cela modifierait notre capacité à déterminer quand nous avons assez mangé et la façon dont notre organisme traite le sucre dans le sang, ce qui nous ferait prendre du poids", a expliqué Stephanie Brown.

Les auteurs ont indiqué que des travaux supplémentaires étaient nécessaires pour confirmer si l'augmentation du volume de l'hypothalamus est le résultat d'une surcharge pondérale ou si les personnes ayant un hypothalamus plus volumineux sont prédisposées à manger davantage. Il est également possible que ces deux facteurs interagissent l'un avec l'autre.