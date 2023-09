Infections respiratoires : les enfants qui grandissent en ville sont plus à risque

L'ESSENTIEL Les bébés et les enfants vivant en milieu urbain seraient plus susceptibles de souffrir d’infections respiratoires.

L’allaitement maternel pendant plus de six mois protégerait les enfants des infections respiratoires.

Selon les scientifiques, la fréquentation d'une crèche augmenterait le risque d’infections respiratoires.

L’environnement pourrait-il jouer un rôle dans le développement des infections respiratoires chez les enfants ? C’est en tout cas ce que suggère une étude présentée au congrès international de l'European Respiratory Society, à Milan (Italie).

La vie urbaine favoriserait le développement d’infections respiratoires chez les bébés

Pour les besoins de cette recherche, 663 enfants et leurs mères ont été suivis du début de la grossesse jusqu’aux trois ans des jeunes patients. Les scientifiques ont notamment évalué le nombre d’infections respiratoires développées par les enfants, et s’ils vivaient dans des zones urbaines ou rurales.

D’après les résultats, les enfants évoluant en zone urbaine avaient en moyenne 17 infections, telles que la toux ou le rhume, avant l’âge de trois ans, contre 15 infections en moyenne pour les enfants vivant en zone rurale.

Au cours de l’étude, des prélèvements sanguins ont été réalisés auprès des mères durant leur grossesse et sur leurs bébés. Les chercheurs ont analysé le système immunitaire des enfants à l’âge de quatre semaines. Ils ont alors observé que le système immunitaire des enfants vivant dans les zones urbaines était différent de celui des enfants vivant dans les zones rurales. Les échantillons sanguins des mères et des nourrissons présentaient aussi des différences corrélées à la différence de milieu de vie et au nombre d'infections respiratoires.

"Nos résultats suggèrent que la vie urbaine est un facteur de risque indépendant pour le développement d'infections au début de la vie, si l'on tient compte de plusieurs facteurs connexes tels que l'exposition à la pollution de l'air et l'ouverture d'une crèche. Il est intéressant de noter que les changements dans le sang des femmes enceintes et des nouveau-nés, ainsi que les changements dans le système immunitaire du nouveau-né, semblent expliquer en partie cette relation (…) Nous continuons à étudier les raisons pour lesquelles certains enfants, par ailleurs en bonne santé, sont plus sujets aux infections que d'autres et quelles sont les implications pour leur santé ultérieure. Nous avons prévu plusieurs autres études qui rechercheront les facteurs de risque et tenteront d'expliquer les mécanismes sous-jacents à l'aide de la grande quantité de données dont nous disposons", a noté le Dr Nicklas Brustad, auteur principal de l’étude et Docteur en médecine à la Faculté de la santé et des sciences médicales de l’université de Copenhague (Danemark).

Infections respiratoires : l’allaitement maternel protégerait les bébés et les enfants

Une seconde étude dirigée par des chercheurs britanniques a également révélé que l’allaitement maternel pendant plus de six mois participerait à protéger les bébés et les enfants des infections respiratoires.

Pour parvenir à cette conclusion, l’équipe de la Brighton and Sussex Medical School et de l'University Hospitals Sussex NHS Foundation Trust, à Brighton (Royaume-Uni), a étudié les données de 1.344 mères et leurs enfants vivant en Écosse et en Angleterre. Au moment du premier et second anniversaire des enfants, les mères ont rempli des questionnaires portant sur les infections respiratoires, les symptômes comme la toux et la respiration sifflante, les médicaments contre les maladies respiratoires et l'exposition à des facteurs de risque environnementaux potentiels.

Les chercheurs ont alors découvert que l'allaitement maternel pendant plus de six mois contribuait à protéger les bébés, tandis que la fréquentation d'une crèche augmentait le risque d’infections respiratoires. Les enfants vivant dans une zone à forte circulation et/ou ayant été exposés au tabagisme sont plus susceptibles d’avoir une toux persistante et une respiration sifflante.