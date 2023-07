Infections respiratoires : une sucette pour les diagnostiquer facilement

L'ESSENTIEL Le dispositif, CandyCollect, est une sucette dont le bâton en forme de cuillère et qui est recouverte d'isomalt pour permettre à la salive de s'écouler facilement.

Cette méthode, mise au point par des scientifiques américains, aide à détecter les bactéries salivaires chez des adultes en bonne santé dans 100 % des cas.

Elle permet de conserver la salive jusqu'à un an à température ambiante.

"Les infections respiratoires sont fréquentes chez les enfants et il est nécessaire de disposer de méthodes de prélèvement moins invasives et plus agréables", ont indiqué des chercheurs de l’université de Washington (États-Unis). C’est pourquoi ils ont décidé de mettre au point un dispositif appelé "CandyCollect". Il s’agit d’une sucette qui permet de prélever la salive pouvant contenir des bactéries.

Une sucette recouverte d'isomalt et ayant un bâton en forme de cuillère

À première vue, ce dispositif ressemble à la plupart des sucettes, à l'exception de son bâton en forme de cuillère dont le sommet est creusé d'une entaille en forme de spirale. "Cette extrémité aplatie est recouverte de bonbons à l'isomalt, ce qui permet à la salive de s'écouler facilement dans la rainure lorsque la sucette est mangée", ont précisé les scientifiques dans un communiqué.

Lors d’une précédente recherche, l’équipe a montré en laboratoire que le dispositif pouvait "capturer" les bactéries responsables de l'angine streptococcique. Dans une nouvelle étude, elle a voulu cibler d'autres micro-organismes et comparer leur système à d'autres méthodes de prélèvement de salive disponibles dans le commerce.

Pour cela elle a envoyé leur dispositif CandyCollect et deux kits de prélèvement de salive standards à 28 adultes. Les participants les ont utilisés et ont répondu à un questionnaire puis ont renvoyé les dispositifs au laboratoire. Les auteurs ont analysé les échantillons et ont ensuite quantifié les bactéries Streptococcus mutans et Staphylococcus aureus.

Infections respiratoires : la sucette détecte les bactéries dans 100 % des cas

Selon les résultats, publiés dans la revue Analytical Chemistry, pour les participants chez qui une bactérie donnée (S. mutans ou S. aureus) a été détectée par l'une ou les deux méthodes disponibles dans le commerce (écouvillon oral et/ou tubes à crachat), CandyCollect les détectait également dans 100 % des cas.

"En outre, ce dispositif a été classé comme la technique préférée parmi les trois méthodes d'échantillonnage par 26 personnes interrogées", peut-on lire dans les travaux. D’après les volontaires, CandyCollect est la méthode "la plus hygiénique" et "la moins dégoûtante". Les auteurs ont également constaté que le dispositif continuait à donner des résultats précis après avoir été stockés pendant un an. Bien que les études soient toujours en cours, l'équipe affirme que ce dispositif est pratique et bien conçu.