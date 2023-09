La carapace des crustacés et des insectes, une solution contre l'obésité ?

L'ESSENTIEL Lors de tests menés sur des souris, il a été découvert que la digestion de la chitine, une fibre alimentaire présente dans les exosquelettes d'insectes ainsi que dans les champignons et les crustacés, impacte le système immunitaire.

La réponse immunitaire face à la chitine favorise une prise de poids moindre, une réduction de la graisse corporelle et une meilleure résistance à l’obésité.

Toutefois, des travaux supplémentaires sont nécessaires pour valider si les résultats observés chez les souris sont également présents chez l'Homme.

"L'obésité est une épidémie. Ce que nous ingérons a un effet profond sur notre physiologie et sur la façon dont nous métabolisons les aliments. Nous étudions des moyens de lutter contre l’obésité en nous basant sur ce que nous apprenons sur la manière dont le système immunitaire est sollicité par l’alimentation", rappelle le Pr Steven Van Dyken dans un communiqué. Et le spécialiste de pathologie et d'immunologie de Washington University School of Medicine in St. Louis a fait une découverte de taille avec son équipe. Une fibre alimentaire, appelée chitine et présente dans les exosquelettes d'insectes, les champignons et les carapaces de crustacés, a des effets bénéfiques sur le métabolisme.

Obésité : une fibre présente dans les carapaces aide perdre du poids

Les chercheurs américains sont parvenus à cette conclusion après avoir observé des souris nourries avec de la chitine. Ils ont remarqué que la consommation de cette fibre alimentaire entraîne une réponse immunitaire qui provoque une prise de poids moindre, une réduction de la graisse corporelle et une meilleure résistance à l’obésité.

"La distension de l'estomac après l'ingestion de chitine active une réponse immunitaire innée qui incite les cellules de l'estomac à accélérer la production d'enzymes, appelées chitinases, qui décomposent la chitine. Il convient de noter que la chitine est insoluble et nécessite donc des enzymes et des conditions acides difficiles pour être digérée", précisent les scientifiques dans leur communiqué.

L'analyse des données montre toutefois que ce sont les rongeurs dont la chitine activait le système immunitaire, mais n'était pas digérée, qui affichaient les bénéfices les plus importants. Ils prenaient moins de poids, avaient des taux de graisse corporelle les plus faibles et résistaient mieux à l'obésité que les souris qui ne mangeaient pas de chitine ou encore celles qui le faisaient, mais pouvaient décomposer cette fibre lors de la digestion.

Chitine et obésité : des travaux supplémentaires sont nécessaires

L'étude, publiée le 7 septembre 2023 dans la revue Science, offre des résultats prometteurs. Toutefois, il reste à voir si les mêmes effets se produiront chez les humains. Les scientifiques prévoient ainsi de poursuivre leurs travaux dans le but de déterminer si la chitine peut être ajoutée à notre alimentation sans risque et aider à contrôler l'obésité.

"Nous disposons de plusieurs moyens pour inhiber les chitinases gastriques", a précisé le Pr Steven Van Dyken "Associer ces approches à un aliment contenant de la chitine pourrait avoir un bénéfice métabolique très réel."