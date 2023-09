Maladie cardiaque : avoir une pression artérielle élevée couché augmente les risques

L'ESSENTIEL Les adultes qui souffrent d'hypertension artérielle en position couchée sur le dos, ont des risques accrus de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral, d'insuffisance cardiaque ou de décès prématuré.

Ces risques sont finalement similaires aux personnes ayant une tension artérielle élevée dans toutes les positions.

Les chercheurs préviennent que si la pression artérielle n'est mesurée que lorsque les personnes sont assises droites, le risque de maladie cardiovasculaire peut ne pas être détecté.

Les personnes qui ont une pression artérielle élevée alors qu'elles sont allongées sur le dos, présentent un risque accru de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral, d'insuffisance cardiaque ou de décès prématuré, selon une nouvelle recherche. Elle a été présentée lors du rassemblement professionnel "American Heart Association’s Hypertension Scientific Sessions 2023" qui s'est tenu à Boston du 7 au 10 septembre.

Hypertension : une pression artérielle élevée couchée n'est pas bon pour le coeur

Pour mieux comprendre l'impact des positions du corps sur la santé cardiaque, les chercheurs ont examiné les dossiers de 11.369 adultes provenant d'une étude longitudinale, baptisée Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC). Ils ont analysé les données des tensions artérielles des volontaires prises régulièrement pendant une période moyenne de 25 à 28 ans.

Les résultats ont révélé que 16 % des participants qui n'affichaient pas d'hypertension artérielle en position assise, en souffraient lorsqu'ils étaient couchés sur le dos. De plus, 74 % des personnes avaient de l'hypertension, aussi bien quand elles étaient assises ou allongées. Comparés aux volontaires qui n'avaient jamais une tension artérielle supérieure ou égale à 130/80 mm Hg, les individus qui dépassaient ce taux aussi bien assis que couchés, enregistraient un risque 1,6 fois plus élevé de développer une maladie coronarienne, un risque 1,83 fois plus important d'avoir une insuffisance cardiaque, un risque d'AVC 1,86 fois supérieur, un risque global de décès prématuré 1,43 fois plus élevé et un risque 2,18 fois plus important de mourir d'une maladie coronarienne.

"Les participants qui souffraient d'hypertension artérielle en position couchée, mais pas en position assise présentaient des risques élevés similaires à ceux des participants qui souffraient d'hypertension artérielle en position assise et couchée", précisent les auteurs de l'étude dans un communiqué. Ils ont, en effet, aussi un risque accru d'infarctus du myocarde, d'accident vasculaire cérébral, d'insuffisance cardiaque ou de décès prématuré.

HTA : il faut la mesurer dans plusieurs positions

Les résultats de cette étude soulignent l'importance de mesurer la tension artérielle dans plusieurs positions. "Si la pression artérielle n'est mesurée que lorsque les personnes sont assises droites, le risque de maladie cardiovasculaire peut ne pas être détecté s'il n'est pas mesuré également lorsqu'elles sont allongées sur le dos", prévient l'auteur principal des travaux, Duc M. Giao, chercheur et étudiant en 4e année de médecine à la Harvard Medical School de Boston.

Mais pourquoi la tension artérielle peut varier selon la position des gens ? "Le système nerveux autonome régule la pression artérielle dans différentes positions du corps. Cependant, la gravité peut provoquer une accumulation de sang en position assise ou verticale, et le corps est parfois incapable de réguler correctement la tension artérielle en position couchée, assise et debout, ont noté les auteurs", notent les auteurs.