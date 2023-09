Pourquoi le retour à la routine est-il difficile pour un enfant après les vacances ?

L'ESSENTIEL Après les vacances, revenir à des règles établies, un quotidien plus chargé et moins voir ses parents peut être difficile, surtout chez les plus petits.

Si vous constatez que c'est difficile pour lui, vous pouvez créer une routine visuelle avec des magnets sur le frigo ou un planning de la semaine.

Si vous constatez de l'anxiété ou de la tristesse chez votre enfant à l'idée de reprendre une routine, parlez-en avec lui et expliquez lui que ses émotions sont normales.

Si l'été est souvent synonyme de vacances en famille, de journées ensoleillées et de moments de détente, pour les enfants c'est surtout une période où la routine quotidienne s'efface au profit de la spontanéité. Revenir à la routine de l'année scolaire peut alors être particulièrement délicat.

Pourquoi il est difficile de revenir à la routine pour les enfants ?

Si les vacances sont un répit de la routine quotidienne et des horaires stricts, elles sont surtout une période de liberté, de découvertes et d'explorations où les règles s'assouplissent.

Revenir à des règles établies, un quotidien plus chargé et moins voir ses parents peut être difficile, surtout chez les plus petits qui peuvent alors avoir des comportements d'opposition et refuser de se soumettre aux règles.

Quelles stratégies adopter pour faciliter la transition ?

Pour aider les enfants, et en particulier les plus petits, à réintégrer la routine de l'année scolaire, n'hésitez pas à reprendre certaines habitudes progressivement avant la fin des vacances. Cela peut être par exemple l'horaire des repas, la préparation de ses vêtements pour le lendemain ou les habitudes de coucher et de lever.

Prenez le temps aussi de parler avec votre enfant de manière simple sur la façon dont vont se dérouler ses journées une fois les vacances terminées. Vous pouvez lui parler des activités, des horaires ou des événements pour qu'il puisse s’y préparer mentalement. En sachant à quoi s'attendre il sera en général beaucoup plus à l'aise avec le changement.

Si vous constatez que c'est difficile pour lui, vous pouvez créer une routine visuelle avec des magnets sur le frigo ou un planning de la semaine sur lequel il peut positionner les images comme par exemple l'habillement, la brosse à dents, le pyjama ou l'école.

Comment réagir émotionnellement avec son enfant ?

Si vous constatez de l'anxiété ou de la tristesse chez votre enfant à l'idée de reprendre une routine, parlez-en avec lui et expliquez lui que ses émotions sont normales. Rassurez-le en lui montrant que vous comprenez ce qu'il ressent. En validant ses émotions, vous renforcez le lien avec lui et vous lui permettez de mieux les gérer pendant cette transition.

N'oubliez pas non plus que vous êtes le principal modèle de vos enfants, et par conséquent vous pouvez vous aussi montrer une attitude positive et enthousiaste lorsque vous parlez du retour à la routine. Soulignez par exemple les aspects positifs comme les moments passés avec les amis à l'école ou les activités qu'il pourra faire.

En savoir plus : "Mes petites Routines - Je fais tout, tout seul : Organiser sa vie quotidienne pour plus d'autonomie et de coopération à la maison !" de Audrey Zucchi.