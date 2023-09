Divorce : les personnes qui passent moins de temps avec leur ex-partenaire dorment mieux

L'ESSENTIEL Après une séparation, passer trop de temps avec son ex-partenaire perturbe le sommeil.

Les personnes qui passent moins de temps avec leur ex-partenaire après un divorce dorment mieux, selon une nouvelle étude publiée dans le Journal of Social and Personal Relationships.

Pour la plupart des individus, le divorce constitue un bouleversement important dans leur vie, susceptible de nuire à leur bien-être psychologique et à leur santé physique. De précédentes études ont d'ailleurs déjà établi un lien entre l'expérience d'un divorce et un risque accru de décès prématurés.

Evaluation du sommeil après un divorce

Le chercheur Andrea M. Coppola et ses collègues ont donc voulu examiner les changements apparus dans "l'efficacité du sommeil" au cours des cinq mois suivant une séparation. "L'efficacité du sommeil" est un indicateur de qualité calculé comme le rapport entre le temps total passé à dormir et le temps total passé au lit, généralement exprimé en pourcentage.

Les membres de la cohorte constituée pour la recherche étaient 122 adultes récemment séparés ou divorcés, âgés de 24 à 65 ans. Les participants étaient mariés depuis 13 ans en moyenne et séparés depuis 4 mois en moyenne au début de l'étude.

Les chercheurs ont procédé à des évaluations trois fois par semaine pendant cinq mois. À chaque évaluation, il a été demandé aux participants de porter un actimètre la nuit pendant 7 jours. La détresse psychologique liée à la séparation a également été répertoriée chez chaque individu.

La fréquentation de l'ex-partenaire fait moins bien dormir

Après analyse, il est apparu que les participants qui ont passé plus de temps avec leur ex-partenaire après la séparation avaient une "efficacité globale du sommeil" plus faible, donc passaient de moins bonnes nuits. En revanche, une mauvaise qualité du sommeil ne permettait pas de prédire un plus grand nombre de contacts avec l'ex-conjoint.

En plus du temps passé avec l'ex-partenaire, d'autres facteurs ont été identifiés comme étant liés à des nuits perturbées. Les participants qui présentaient "une anxiété d'attachement" plus élevée, c'est-à-dire une crainte de l'abandon ou de la solitude, avaient un sommeil moins réparateur. Même chose pour ceux qui passaient plus de temps à regarder la télévision avant de se coucher.

Le sommeil et la santé

Mal dormir la nuit ou insuffisamment peut entrainer de nombreux problèmes de santé (risque accru de surpoids, de diabète, de maladies cardiaques, d'AVC et de dépression).