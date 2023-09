Fumer et vapoter causent des troubles oculaires aux jeunes

L'ESSENTIEL Les jeunes qui fument des e-cigarettes et des cigarettes taditionnelles ont un risque plus élevé que les autres de développer des problèmes oculaires.

Ces troubles peuvent inclure des douleurs oculaires, une sensation de brûlure, des démangeaisons, des rougeurs, une sécheresse, un éblouissement, une vision floue et des maux de tête.

Les adolescents qui fument uniquement des cigarettes ont aussi un risque accru de trouble oculaire. En revanche, aucune corrélation n'a été trouvée chez les personnes qui vapotent uniquement.

Les cigarettes électroniques et traditionnelles n'affectent pas uniquement la fertilité des hommes, elles impactent aussi les yeux des jeunes, selon une nouvelle étude de l'université McGill.

Mélanger tabac et vapotage augmente les risques pour les yeux

Pour évaluer l'impact du tabac et du vapotage sur la santé des yeux des jeunes, les chercheurs de l'université McGill ont réuni 4.351 Américains âgés de 13 à 24 ans. Les participants ont été classés selon leur consommation de cigarettes, de cigarettes électroniques ou des deux. Leur vue a été évaluée ainsi que la fréquence et la gravité de symptômes oculaires tels que l'inconfort, la douleur, une sensation de brûlure, des démangeaisons, une rougeur, la sécheresse oculaire, la sensibilité à la lumière, une vision floue, la fatigue et des maux de tête.

50,2 % des volontaires interrogés vapotaient. Parmi ceux-ci, 55,9 % ont reconnu fumer aussi des cigarettes.

L'analyse des résultats a montré que les symptômes étaient significativement plus graves chez les jeunes qui utilisaient les deux produits par rapport à ceux qui n'utilisaient qu'un seul. De plus, les troubles étaient particulièrement fréquents et graves chez ceux qui avaient fumé et vapoté au cours des 7 jours précédents.

L'équipe a émis l’hypothèse que la hausse des risques observée est lié au stress oxydatif, qui peut être impliqué dans la constriction des vaisseaux sanguins dans l’œil.

Les vapoteurs se préoccupent davantage de leur santé oculaire

Si les "doubles utilisateurs" enregistrent les risques les plus importants d'avoir une mauvaise santé des yeux, les fumeurs traditionnels ne sont pas pour autant épargnés. Ils présentent aussi des troubles oculaires. Mais, ils n'étaient pas aussi graves ou fréquents que les consommateurs de cigarettes électroniques et traditionnelles.

En revanche, les scientifiques n'ont pas repéré de lien direct entre l'utilisation des e-cigarettes seules et des troubles oculaires. Cependant, ce sont bien ces derniers qui se montraient les plus préoccupés par leur santé oculaire.

Dans leur étude parue dans JAMA Ophthalmology le 31 août 2023, les chercheurs ont souligné l'importance de sensibiliser les jeunes aux risques liés au tabagisme et au vapotage pour la santé de leurs yeux. Ils écrivent dans leur article : "ces résultats fournissent des raisons supplémentaires de dépister, de conseiller et de traiter tous les consommateurs de tabac afin de prévenir et de réduire les symptômes oculaires. Nous recommandons aux professionnels de santé d’interroger tous les patients sur l’utilisation de produits nicotiniques et de conseiller et traiter ceux qui utilisent ces produits pour aider à prévenir et réduire les problèmes ophtalmologiques".