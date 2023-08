Les garçons qui fument à l’adolescence peuvent transmettre des gènes dégradés à leurs enfants

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont étudié le mécanisme biologique à l'origine de l'impact du tabagisme des pères au début de l'adolescence sur leurs enfants.

D’après leurs travaux, les personnes dont le père fumait au début de l'adolescence présentaient des marqueurs associés à l'asthme, à l'obésité et à une faible fonction pulmonaire dans leurs gènes.

Ces nouvelles conclusions ont des implications importantes pour la santé publique alors que l'exposition des jeunes à la nicotine est de plus en plus répandue à cause du vapotage.

L’exposition des jeunes adolescents à la cigarette peut nuire à la santé des générations futures, tel est le constat fait par une équipe de chercheurs internationale. En effet, ils ont découvert que les garçons qui fument au début de l'adolescence risquent de transmettre des maladies pulmonaires et du métabolisme à leurs futurs enfants.

Le tabagisme des futurs pères peut provoquer des maladies chez leurs enfants

Dans l’étude publiée dans Clinical Epigenetics, on apprend que ces maladies s’expriment à cause des traits épigénétiques nocifs qui sont transmis par les futurs pères. L’épigénétique correspond à l’étude "des changements dans l’activité des gènes, n’impliquant pas de modification de la séquence d’ADN et pouvant être transmis lors des divisions cellulaires", indique l’Inserm.

Pour mener leurs travaux, les chercheurs de l'Université de Southampton en Angleterre et de l'Université de Bergen en Norvège ont étudié les profils épigénétiques de 875 personnes, âgées de 7 à 50 ans, et les comportements tabagiques de leurs pères. Ils ont constaté des modifications épigénétiques sur 14 gènes qui sont associés à l'asthme, à l'obésité et à la respiration sifflante chez les enfants de pères ayant fumé avant l'âge de 15 ans.

Fumer à l'adolescence est le plus dangereux pour les générations futures

"Les changements dans les marqueurs épigénétiques étaient beaucoup plus prononcés chez les enfants dont les pères avaient commencé à fumer pendant la puberté que chez ceux dont les pères avaient commencé à fumer à n'importe quel moment avant la conception", déclare le co-auteur principal de l'article, le Dr Negusse Kitaba, chargé de recherche à l'Université de Southampton.

Les auteurs expliquent pourquoi la santé des générations futures dépend des actions et des décisions prises par les jeunes hommes bien avant qu'ils ne deviennent parents : "Le début de la puberté peut représenter une fenêtre critique de changements physiologiques chez les garçons. C'est à ce moment-là que s'établissent les cellules souches qui produiront les spermatozoïdes pour le reste de leur vie".

La mode du vapotage représente un réel danger pour la santé

En France, les jeunes fument moins mais la cigarette électronique devient elle de plus en plus populaire parmi les adolescents, d'après une étude des Nations Unies. Cette tendance, observable dans le monde entier, ne rassure pas les chercheurs.

"Certaines études animales suggèrent que la nicotine pourrait être la substance contenue dans la fumée de cigarette qui entraîne des changements épigénétiques dans la descendance", explique le professeur John Holloway, de l'université de Southampton et du NIHR Southampton Biomedical Research Centre en Angleterre, coauteur de l'étude."Il est donc très inquiétant que les adolescents d'aujourd'hui, en particulier les garçons, soient désormais exposés à des niveaux très élevés de nicotine par le biais du vapotage”, conclu le chercheur.