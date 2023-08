Vers un nouvel antidote contre les morsures de serpent ?

L'ESSENTIEL En cas de morsure par un serpent, il est possible d’utiliser un sérum anti-venin.

Mais ce type de produit est généralement adapté aux morsures d’un seul animal.

Des chercheurs américains ont mis au point un nouveau sérum capable de traiter les morsures de différentes espèces de serpents.

Un homme a été mordu par un serpent lors d’une promenade, samedi 26 août en Vendée. Comme le rapporte Actu.fr, le quadragénaire a fait une réaction allergique grave, appelée choc anaphylactique, qui a nécessité son hospitalisation en urgence. Selon l’Assurance maladie, près de 370 morsures de serpents terrestres ont été signalées en France en 2016. Dans les cas les plus graves, les médecins administrent un sérum anti-venin. Mais il existe des espèces pour lesquelles aucun traitement n’existe. Pour cette raison, des scientifiques travaillent sur de nouveaux sérums avec un spectre d’action plus large. Des chercheurs de l’armée américaine ont mis au point un nouveau produit efficace sur des venins issus de plusieurs espèces différentes.

Morsures de serpent : des sérums anti-venin parfois complexes à utiliser

Le travail de cette équipe consiste à trouver un antidote contre les morsures de serpent adapté aux conditions d'exercice des militaires. "Le programme vise à développer un traitement de longue durée pour les envenimations par morsures de serpent, sûr, facile à utiliser par les individus vivant dans des environnements austères et éloignés, et efficace quelle que soit l’espèce de serpents", a déclaré Lindsey Garver, responsable du projet. Elle rappelle que, dans la plupart des cas, l’anti-venin est "spécifique à l’espèce", "ce qui signifie que vous devez savoir quel serpent vous a mordu pour être traité avec l’anti-venin approprié", explique-t-elle. Il faut aussi s'assurer qu'un traitement est effectivement disponible pour cette espèce. Dans le cas des militaires américains, cela implique également de stocker différents sérums en cas de mission et de savoir tous les utiliser. "Ce programme cherche à apporter une solution à tous ces problèmes", résume-t-elle.

Un produit efficace contre différentes morsures de serpent

Leur nouveau sérum a été testé en conditions réelles afin de vérifier son efficacité. De nouveaux essais sont en cours aux États-Unis et en Inde, mais les scientifiques estiment d’ores et déjà que le produit pourra être utilisé "partout dans le monde" contre les morsures de serpent. Toutefois, l’enjeu pour cette équipe de recherche est spécifique : les militaires américains peuvent réaliser des missions dans des zones reculées où ils ont besoin de traitement d’urgence, avant d’être pris en charge. "Ce produit est réellement conçu pour contrer la menace des morsures de serpent, même dans les zones reculées", poursuit Lindsey Garver.

Sérum anti-venin : un enjeu pour la santé mondiale

Comme le rappelle l’Organisation mondiale de la santé, la plupart des morsures de serpent se produisent en Asie, en Afrique et en Amérique latine. "Actuellement, très peu de pays ont les moyens de produire des venins de qualité suffisante pour la fabrication des sérums et de nombreux fabricants font appel à des sources commerciales communes, explique l’Organisation. Celles-ci peuvent ne pas prendre suffisamment en compte la diversité géographique des venins pour certaines espèces très répandues." Un produit adapté à une multitude d’espèces pourrait améliorer la prise en charge des patients dans ces régions du monde. L’OMS estime que chaque année, les morsures de serpent sont responsables de 81.000 à 138.000 décès dans le monde.