Un serpent responsable de deux cas de syndrome des loges

Des chercheurs japonais ont enfilé leur casquette de détective pour enquêter sur deux cas médicaux non résolus. En 2008 et en 2016, deux hommes ont souffert d’une forme grave du syndrome des loges, sans raison apparente.

Leurs muscles des bras ou des jambes étaient tellement asphyxiés qu’ils pourrissaient presque de l’intérieur. Le coupable serait un petit serpent venimeux. Les scientifiques publient leurs résultats dans la revue BMJ Case Reports.

Le syndrome des loges, c’est quoi ?

Le syndrome des loges est majoritairement connu comme la maladie des sportifs. Il survient suite à un traumatisme musculaire ou après un effort physique important. Le muscle est tellement sollicité, qu’il gonfle et se retrouve "coincé" dans sa loge musculaire. Les veines n’arrivent alors plus à évacuer le sang appauvri en oxygène, ce que l’on appelle aussi les déchets.

Conséquence: il s’asphyxie et provoque une douleur intense. Si le syndrome des loges n’est pas pris en charge assez rapidement, cela peut conduire à une amputation. Mais c’est très rare. Pour soulager le malade, les médecins pratiquent une fasciotomie. Cela consiste à couper dans le fascia, la membrane qui relie les fibres musculaires, les nerfs et les vaisseaux sanguins. La pression est ainsi diminuée.

Chute dans un jardin et morsure de serpent

Le premier cas ayant éveillé la curiosité des chercheurs date de 2016. Un homme de 38 ans s’est rendu aux urgences, se plaignant d’une douleur intense et d’une enflure au bras. Il voyait aussi trouble depuis une chute dans son jardin.

Au scanner, aucun os brisé ni aucune hémorragie. Les médecins ont tout de même procédé à une fasciotomie et prescrit des antibiotiques. Le traitement de base du syndrome des loges. En faisant des recherches, les médecins ont découvert un cas similaire datant de 2008. Un homme de 42 ans a été traité pour un syndrome des loges à la jambe après être tombé dans un caniveau.

Les chercheurs se sont penché sur les symptômes communs entre les deux hommes. Conclusion: la particularité de leurs symptômes serait due, selon eux, à la morsure d’un petit serpent venimeux, appelé Mamushi. On le trouve au Japon, en Chine et en Corée. Il s’agit d’un des serpents les plus venimeux de cette région du globe.