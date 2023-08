Des «polluants éternels» présents dans les pailles en papier ?

L'ESSENTIEL Les pailles en papier seraient tout aussi nocives que celles en plastiques.

La raison est qu’elles contiennent aussi des composés perfluoroalkylés et polyfluoroalkylés (PFAS) qui sont des composants chimiques synthétiques.

En outre, ces pailles ne sont pas "nécessairement biodégradables."

Depuis le 1er janvier 2021, les pailles en plastique à usage unique sont interdites en France, à l'exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales, selon la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Mais les pailles n’ont pas disparu des bars et des restaurants, celles en plastique ont été remplacées par des pailles en papier, censées être plus écologiques. Une étude publiée dans la revue Food Additives and Contaminants remet en cause cet aspect. Les scientifiques estiment qu’elles seraient tout aussi néfastes pour l'environnement.

PFAS : les pailles en papier sont dangereuses pour la santé

"Les pailles faites à partir de matériaux naturels, comme du papier ou du bambou, sont souvent présentées comme étant plus durables et écoresponsables que celles en plastique, explique le scientifique de l'environnement, explique Thimo Groffen, de l'université d'Anvers en Belgique, auteur de cette étude. Cependant, la présence de PFAS [les composés perfluoroalkylés et polyfluoroalkylés (PFAS) qui sont des composants chimiques synthétiques] dans ces pailles montre que ce n'est pas forcément le cas.”

Après avoir analysé trente-neuf marques différentes, les chercheurs ont découvert que les pailles en papier contenaient d’importantes quantités de substances toxiques et chimiques. Selon l’Agence Nationale Sécurité Sanitaire Alimentaire Nationale (Anses), "la toxicité de ces composés chimiques [des PFAS] est multiple : ils provoquent une augmentation du taux de cholestérol, peuvent entraîner des cancers, causer des effets sur la fertilité et le développement du fœtus. Ils sont également suspectés d’interférer avec le système endocrinien (thyroïde) et immunitaire (...) [avec une] diminution de la réponse du système immunitaire à la vaccination [qui est] l'effet le plus critique pour la santé humaine.”

Les pailles en papier ne sont pas " biodégradables " à cause des composés chimiques

Parmi les marques testées, 90 % des pailles en papier contenaient ces produits chimiques, contre 75 % pour celles en plastique et 40 % pour celles en verre. Seules les pailles en acier n’avaient aucune trace de PFAS. Évidemment, si ces substances sont dangereuses pour notre santé, elles le sont tout autant pour l’environnement. Toujours selon l’Anses, certaines liaisons chimiques stables des PFAS en font des composés chimiques très peu dégradables une fois dans l'environnement. "Plus [ces substances chimiques] contiennent de carbone et plus elles sont persistantes dans l’environnement. L’une des sous-familles les plus connues est le PFOA (acide perfluorooctanoïque) et le PFOS (sulfonate de perfluorooctane), ces derniers étant les plus persistants dans l’environnement.” "La présence de PFAS dans les pailles en papier et en bambou montre qu'elles ne sont pas nécessairement biodégradables”, ajoute Thimo Groffen.