Les commotions cérébrales subies pendant l'enfance ne font pas baisser le QI

L'ESSENTIEL Pour savoir si d'autres facteurs affectent le QI, des jeunes ayant subi une commotion cérébrale ont été comparés à des enfants souffrant de lésions orthopédiques.

Les lésions cérébrales, causées par un choc, n’ont pas été associées à un QI plus faible, même dans les premiers jours suivant la commotion ou trois mois plus tard.

Les médecins devraient donner cette information aux parents pour les aider à réduire leurs craintes et leurs inquiétudes.

"De toute évidence, les effets des commotions cérébrales sur les enfants suscitent beaucoup d'inquiétude, et l'une des plus grandes questions est de savoir si elles ont un impact ou non sur le fonctionnement intellectuel de l'enfant", a déclaré le Dr Keith Yeates, professeur au département de psychologie de l'université de Calgary (Canada), dans un communiqué. Afin d’avoir une réponse à cette interrogation, le chercheur et son équipe ont réalisé une étude parue dans la revue Pediatrics.

QI : des tests réalisés 3 à 18 jours ou 3 mois après la blessure

Pour mener à bien les travaux, les scientifiques ont recruté 866 enfants âgés de 8 à 16 ans vivant au Canada et aux USA. Parmi eux, 566 ont subi une commotion cérébrale et 300 ont souffert de lésions orthopédiques. "Nous avons examiné le statut socio-économique, le sexe du patient, la gravité des blessures, les antécédents de commotion cérébrale et la présence ou non d'une perte de conscience au moment de la blessure", a précisé le Dr Keith Yeates. En outre, les participants américains ont dû réaliser de tests de QI 3 à 18 jours après la blessure et ceux des hôpitaux canadiens les ont effectués trois mois après la lésion.

Les commotions cérébrales n'entraînent pas une altération du QI

Selon les résultats, d'une manière générale, les commotions cérébrales n'ont pas été associées à un QI plus faible. "Nous pouvons démontrer que même dans les premiers jours et les premières semaines suivant la commotion, lorsque les enfants présentent des symptômes, tels qu'une douleur et un ralentissement de la vitesse de traitement, leur QI n'est pas affecté. Il en va de même trois mois plus tard, lorsque la plupart des enfants se sont remis des symptômes de la commotion", a expliqué la Dr Ashley Ware, professeure à l'université d'État de Géorgie et co-auteure de l’étude.

"Il est compréhensible que les parents éprouvent beaucoup de crainte face aux commotions cérébrales de leurs enfants. Ces nouveaux résultats sont une très bonne nouvelle", a-t-elle ajouté. D’après Stephen Freedman, qui a aussi participé aux travaux, les médecins devraient faire passer le message aux enfants ayant subi une commotion cérébrale, et à leurs parents, pour les aider à réduire leurs craintes et leurs inquiétudes.