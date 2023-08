Pourquoi les mélomanes malentendants préfèrent des sons différents

L'ESSENTIEL Durant l’écoute de différents remix musicaux, les personnes malentendantes ont préféré les voix plus fortes, des fréquences plus élevées et des mixages plus clairsemés avec moins de fréquences globales.

Ces patients "ont une sélectivité de fréquence réduite et une perception du niveau altérée."

Pour rendre la musique accessible à tous, les ingénieurs du son devraient faire un remix pour le grand public et un autre pour les adultes souffrant d’une perte auditive.

La musique moderne peut être inaccessible aux adultes ayant des problèmes d’audition. Mais des arrangements par mixage des éléments sonores pourraient faire la différence, d’après des scientifiques de l’université Carl von Ossietzky d'Oldenbourg (Allemagne). Dans une étude, ils ont examiné l’impact de la perte auditive sur la façon dont les patients perçoivent et aiment différents remix musicaux. "La musique pop ou rock moderne est construite à partir de plusieurs pistes individuelles, telles que des voix, des instruments et des sons synthétisés, toutes enregistrées séparément et mixées pour créer le produit final", ont-ils précisé. Pour répondre aux préférences des auditeurs, ce mixage peut impliquer d'augmenter ou de diminuer le volume de l'une des pistes ou d'amplifier les sons hautes ou basses fréquences.

Musique : "une perception du niveau altérée" chez les adultes souffrant d’une perte auditive

Afin de déterminer s'il existait réellement des différences dans les préférences de mixage entre les personnes ne souffrant pas de perte auditive et celles malentendantes, l’équipe leur a diffusé différents remix musicaux. Selon les résultats, publiés dans la revue The Journal of the Acoustical Society of America, les mélomanes malentendants préféraient les voix plus fortes, des fréquences plus élevées et des mixages plus clairsemés avec moins de fréquences globales. "En général, ces auditeurs ont une sélectivité de fréquence réduite et une perception du niveau altérée", a déclaré Aravindan Benjamin, auteur des recherches, dans un communiqué.

Un remix "pour le grand public et un autre pour les personnes malentendantes"

Les auteurs ont indiqué que l’utilisation d’appareils auditifs pouvait remédier à ces problèmes liés à la perception de sons dans une certaine mesure. Cependant, ils ne sont pas accessibles à de nombreuses personnes malentendantes. "Se procurer de bons écouteurs, par exemple, puis jouer avec l'égalisation (soit une forme de traitement audio de base qui nous permet d'ajuster le niveau de volume d'une fréquence unique) pourraient être une meilleure approche que d'essayer de tout faire passer par des aides auditives", a expliqué Kai Siedenburg, co-auteur de l’étude.

D’après les chercheurs, la plus grande différence doit venir du côté de la production. Les ingénieurs du son ayant accès aux pistes individuelles peuvent faire une grande différence en rendant leur travail plus accessible à des millions d'auditeurs. "Une approche pourrait consister à proposer plusieurs mixages différents, un pour le grand public et un autre pour les personnes moyennement malentendantes. Certains arrangements musicaux pourraient aider à mieux répondre aux besoins de ce groupe de personnes", ont-ils conclu.