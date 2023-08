Mutilations dentaires : Dangers sur les réseaux sociaux

L'ESSENTIEL L'UFSBD alerte sur les actes esthétiques dentaires proposés sur les réseaux sociaux.

Les traitements orthodontiques, les produits de blanchiment, les techniques d’alignement des dents tels que le limage, la découpe ou la pose de prothèses sur des dents saines, proposés sur internet, sont dangereux.

Il ne faut pas se fier aux multiples offres esthétiques dentaires qui circulent sur internet. Le chirurgien-dentiste est le seul expert capable de fournir des soins et conseils buccodentaires fiables.

Mutilations dentaires inutiles, traitements orthodontiques inadaptés, éclaircissements des dents effectués avec des produits non conformes, … Voici quelques-unes des pratiques dentaires préjudiciables mises en avant par l’UFSBD (Union Française pour la Santé Bucco-dentaire) qui lance une alerte à ce sujet.

Le rêve des dents parfaites…

Dans un communiqué daté du 11 juillet 2023, et mis en ligne sur le site ufsbd.fr, l’UFSBD alerte sur les actes dentaires peu recommandables qui circulent sur les réseaux sociaux.

De nos jours, les réseaux ont une énorme influence sur nos vies. De nouvelles tendances attractives y paraissent quotidiennement. Celui qui rêve de dents blanches et parfaitement alignées peut facilement accéder, en un ou deux clics, à des propositions qu’il pense adaptées et fiables. Or ces traitements sont normalement réservés aux chirurgiens-dentistes (blanchiment buccodentaire, traitements orthodontiques…).

Ainsi, l’UFSBD alerte sur le fait que les actes encouragés par ces réseaux constituent un danger pour la santé bucco-dentaire. Ces « dérives des réseaux sociaux » sont souvent effectuées dans un cadre publicitaire et « sous couvert de revendications esthétiques ». Mais attention car elles sont généralement source d’effets relativement néfastes sur la santé, particulièrement dentaire.

…source de mutilations dentaires dangereuses

L’UFSBD met l’accent sur certaines méthodes qui circulent sur les réseaux sociaux comme le limage des dents, la découpe des dents ou encore la pose de prothèse dentaire sur des dents saines, faisant ainsi espérer un alignement parfait des dents. Or ces actes sont bel et bien considérés comme des mutilations puisque leur indication n’est en rien médicale et est nuisible, dangereuse et sans aucune utilité.

De même, il conseille la plus grande prudence vis-à-vis des soins orthodontiques proposés sur internet. En effet, même si leurs faibles prix et l’assurance d’un alignement impeccable sont attirants, ils représentent un risque pour votre bouche puisque ces traitements doivent être normalement réalisés par des spécialiste (orthodontistes, chirurgiens-dentistes). Ces professionnels sont les seuls habilités à les mettre en place et effectuer un suivi adapté qui demande des réglages précis réguliers. La santé de vos dents en dépend.

L’UFSBD met également l’accent sur les produits de blanchiment des dents vendus sur le web mais dont la composition ne respecte pas la réglementation en vigueur. Là encore, c’est votre chirurgien-dentiste le seul expert en la matière.

L'Union Française pour la Santé Bucco-dentaire insiste sur le fait que « Il est essentiel de choisir les traitements les moins invasifs pour préserver la santé des dents tout au long de sa vie ».

Le sourire idéal n’existe pas. Le mieux est de ne prendre aucun risque en demandant conseil à votre médecin, votre chirurgien-dentiste ou votre orthodontiste. Bref, à un professionnel de santé.