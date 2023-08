Il a perdu ses orteils à cause d'une morsure de tique

L'ESSENTIEL Un homme qui habite dans l'Ohio a été mordu par une tique entre les orteils lors de vacances où il pêchait.

Il l'a retirée mais trois semaines plus tard l'un de ses orteils était noir. Les médecins ont confirmé qu'il avait développé une infection.

Il a finalement perdu tous ses orteils du pied droit avant que les médecins parviennent à enrayer l'infection.

Tim Rosebrook, un habitant de l’Ohio, a perdu tous les orteils de son pied droit après qu’une morsure de tique a déclenché une infection devenue incontrôlable. Il a confié son histoire aux médias américains.

Ses orteils noircissent après une morsure de tique

En juillet dernier, l'Américain est parti pêcher... mais il n'est pas revenu uniquement avec du poisson. À son arrivée chez lui, il a remarqué la présence d'une tique entre les orteils de son pied droit. Il l'a alors retiré sans plus y repenser. Cependant, trois semaines après la morsure, il a remarqué que l'un de ses orteils devenait noir et il a finalement décidé de consulter un médecin.

Tim Rosebrook s'est rendu à l'hôpital, où les médecins ont confirmé qu'une infection se développait au niveau de l'orteil et qu'une amputation était nécessaire pour prévenir sa propagation. Après l'opération, le malade n'a pas ressenti d'autres symptômes pendant plusieurs mois. Cependant, en novembre, un autre orteil a commencé à changer de couleur. "Cet orteil, ils l’ont enlevé juste là, dans ma chambre. Il était si gravement infecté", a expliqué le patient au micro de la chaine de télé ABC13.

Morsure de tique : des complications liées à une insuffisance artérielle chronique

Lors de sa visite à l'hôpital, les médecins ont découvert que Tim Rosebrook souffrait d'une ischémie critique des membres. Il s'agit d'un stade avancé d'insuffisance artérielle chronique. Cette condition a entraîné une réduction du flux sanguin vers ses pieds, ce qui a rendu sa cicatrisation difficile. Les patients atteints d'ischémie critique des membres sont plus susceptibles de développer des complications graves suite à une blessure ou à une infection.

Dans un cas comme celui-ci, une amputation sous le genou est recommandée, mais les médecins ont tenté de sauver le membre de Tim Rosebrook en reconstruisant les veines de sa jambe droite. Cela visait à améliorer le flux sanguin vers son pied et à favoriser la cicatrisation. Si l'intervention a pu sauver le mollet et le pied du malade, tous les orteils ont été perdus.

"Toutes les tiques ne feront pas forcément perdre leurs jambes aux patients, mais nous sommes plus prudents avec les malades présentant des facteurs de risque", a expliqué le Dr Younes, le cardiologue de Tim Rosebrook, à ABC13. "S'ils souffrent de diabète, s'ils ont un taux de cholestérol élevé, s'ils fument, s'ils ont une maladie cardiaque... Ces patients présentent un risque plus élevé de maladie artérielle périphérique et nous prenons leurs blessures au sérieux", a averti l'expert.