Le vaccin contre la bronchiolite autorisé aux USA pour les femmes enceintes

L'ESSENTIEL La FDA a approuvé le premier vaccin destiné aux femmes enceintes pour prévenir le VRS chez les nourrissons.

Ce virus est à l’origine de la bronchiolite, une infection respiratoire potentiellement mortelle.

La Commission européenne doit encore décider de son autorisation de mise sur le marché en Europe.

Après les personnes de 60 ans et plus, le vaccin contre la bronchiolite est désormais autorisé pour les femmes enceintes entre 32 et 36 semaines d'âge gestationnel, a déclaré l'Agence américaine des médicaments (FDA) dans un communiqué.

Bronchiolite : des symptômes semblables à un rhume

Ce vaccin, des laboratoires Pfizer, appelé Abrysvo, vise le virus respiratoire syncytial (VRS), qui touche particulièrement les enfants en bas âge et qui peut provoquer dans ses formes les plus sévères des pneumonies et des bronchiolites.

"La bronchiolite débute par un simple rhume (nez bouché ou qui coule) et l’enfant tousse un peu. Puis, la toux est plus fréquente, la respiration peut devenir sifflante. L’enfant peut être gêné pour respirer et avoir du mal à manger et à dormir. Il peut avoir de la fièvre”, explique le Ministère de la Santé et de la Prévention.

Ce virus est potentiellement grave pour les jeunes enfants mais a aussi un impact sur les personnes âgées.

Le vaccin protège les nourrissons pendant six mois

L’injection unique dans un muscle chez la femme enceinte permettra de protéger les nourrissons durant six mois, grâce aux anticorps transmis par la mère.

"Le VRS est une cause fréquente de maladie chez les enfants, et les nourrissons sont parmi ceux qui courent le plus grand risque de maladie grave, qui peut conduire à l'hospitalisation", a déclaré Peter Marks, le directeur du Center for Biologics Evaluation and Research de la FDA. "Cette autorisation offre aux professionnels de santé et aux femmes enceintes la possibilité de protéger les nourrissons contre cette maladie potentiellement mortelle".

Ce vaccin pourrait arriver très prochainement sur le marché européen. En effet, il a été approuvé en juillet par l'Agence européenne des médicaments (EMA). C’est désormais à la Commission européenne de décider de son autorisation de mise sur le marché au sein de l'Union européenne.