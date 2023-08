Réduction mammaire : la taille des seins affecte l'activité physique

L'ESSENTIEL Les femmes qui ont des poitrines importantes font moins d’exercice physique que les autres.

Les femmes qui ont eu une réduction mammaire font plus de sport après l’opération.

Les auteurs de l’étude appellent à une meilleure prise en charge de la réduction mammaire.

La taille des seins serait un élément décisif de la pratique d’une activité physique, selon une étude publiée dans la revue Journal of Reconstructive Surgery (JPRAS) Open. En effet, plus les femmes auraient des poitrines importantes, moins elles feraient de l'exercice physique, et inversement.

Les femmes avec des poitrines importantes ne font pas d’exercice de haute intensité

Dans leurs travaux, les chercheurs ont voulu mesurer l’impact de la taille de la poitrine sur les habitudes sportives des femmes et l’impact de la chirurgie de réduction mammaire. Pour cela, ils ont utilisé les données de 1.987 femmes inscrites au Parkrun Limited, une organisation proposant des courses au Royaume-Uni.

Les femmes étaient âgées de plus de 18 ans, n’avaient pas d’antécédent de cancer du sein et devaient répondre à une enquête (questions sur leurs habitudes d'exercice, la taille des seins, chirurgie de modification mammaire, etc). 56 d'entre elles avaient subi une réduction mammaire.

Le premier enseignement de cette étude est que les femmes avec une poitrine plus importante, faisaient du sport moins fréquemment et évitaient les exercices de haute intensité, comparativement à celles qui avaient de plus petits seins.

La réduction mammaire aide à faire plus de sport

Ensuite, la seconde observation des chercheurs est que les femmes qui avaient fait une réduction mammaire avaient plus de plaisir à faire des exercices physiques et y participaient donc plus. Elles avaient aussi de meilleures performances qu’avant.

"Les femmes qui avaient subi une réduction mammaire ont signalé une augmentation globale de la fréquence, du plaisir et de la volonté de faire de l'exercice en groupe", explique la Dr Claire Baxter, autrice de l’étude, dans un communiqué. Notre étude a révélé que la taille des seins affecte les habitudes d'exercice et que la chirurgie de réduction mammaire modifie leur volonté de faire de l'exercice."

Les auteurs plaident pour un meilleur accès à la réduction mammaire et à une meilleure prise en charge par les systèmes de santé. En France, la mastoplastie bilatérale de réduction est pris en charge par l’Assurance Maladie, si le poids de résection est supérieur ou égal à 300 grammes par sein.