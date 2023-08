Les lunettes anti-reflets bleus ne protègeraient pas vos yeux

L'ESSENTIEL L’efficacité des lunettes anti-lumière bleue est remise en cause par une étude.

Les chercheurs estiment qu'elles n’ont pas d’effet protecteur de la rétine et qu’elles ne diminuent pas la fatigue oculaire.

Ces lunettes ne filtreraient qu’entre 10 à 25 % de la lumière bleue.

Les lunettes anti-lumière bleue ont la cote. Certains les achètent alors qu’ils n’ont pas de problèmes de vue, d’autres ajoutent simplement l'option à leurs lunettes correctives. La raison de l'engouement ? Ce filtre est présenté comme pouvant protéger la rétine, diminuer la fatigue oculaire et aider à mieux dormir. Mais, une nouvelle étude de l'université de Melbourne remet en cause l’efficacité de ce dispositif.

Seulement 10 à 25 % de la lumière bleue filtrée avec ces lunettes

"Nous avons constaté qu’à court terme, il pourrait n'y avoir aucun avantage à utiliser des lunettes filtrant la lumière bleue pour réduire la fatigue oculaire due à l'utilisation d'un ordinateur, comparativement aux verres non filtrants, explique Laura Downie, l’une des autrices. Il est également actuellement difficile de savoir si ces filtres améliorent la qualité de la vision ou le sommeil, et aucune conclusion affirme leurs effets [positifs] sur la santé de la rétine à plus long terme."

Pour parvenir à ces conclusions, les chercheurs ont analysé les résultats de 17 essais cliniques menés dans six pays, avec un total de 619 participants. “Les lunettes anti-lumière bleue filtrent généralement, en fonction du produit, qu’environ 10 à 25 % de cette lumière, souligne le Dr Sumeer Singh, auteur de cette étude. Pour filtrer des niveaux plus élevés de lumière bleue, il faudrait que les filtres aient une teinte ambrée évidente, ce qui aurait un effet substantiel sur la perception des couleurs.”

Des arguments marketing, sans preuve que les lunettes protègent les yeux

Pour les scientifiques, les vertus prônées par ces lunettes sont donc infondées, mais répandues dans la population grâce aux stratégies marketing. “Les gens devraient être conscients de ces résultats lorsqu'ils décident d'acheter ou non ces verres de lunettes”, insiste Laura Downie.

Néanmoins, les scientifiques estiment que des recherches supplémentaires devraient être menées sur davantage de participants pour mieux évaluer l’efficacité de ces produits concernant la protection de la rétine, la diminution la fatigue oculaire ou encore la qualité du sommeil.