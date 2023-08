Pilule du lendemain : un médicament contre l'arthrite boosterait son efficacité

L'ESSENTIEL Selon une nouvelle étude, la prise d'un analgésique sur ordonnance en même temps que la pilule du lendemain augmente l'efficacité de cette dernière.

Il s’agit du piroxicam un médicament sur ordonnance couramment utilisé pour traiter la douleur et l'inflammation arthritiques.

D’autres recherches doivent venir confirmer les conclusions de cette étude.

Des chercheurs ont peut-être trouvé un moyen de prolonger l’effet de la pilule du lendemain dont l’efficacité tombe à 58 % ou moins dans les trois jours qui suivent la prise après un rapport non protégé.

En effet, d’après une étude publiée par la revue médicale The Lancet, le piroxicam, un analgésique anti-inflammatoire généralement prescrit pour l'arthrite, pourrait permettre de booster l’action du lévonorgestrel, l'une des contraceptions d'urgence les plus répandues.

Le piroxicam et le lévonorgestrel diminuent fortement le risque de tomber enceinte

Les chercheurs sont parvenus à cette conclusion après des travaux, menés dans un centre de services de santé de Hong Kong entre 2018 et 2022. Lors d'un essai contrôlé randomisé, ils ont suivi 860 femmes qui ont eu des rapports sexuels non protégés et ont demandé une contraception d'urgence dans les trois jours.

Les médecins ont calculé que 95 % des grossesses ont été évitées chez les femmes ayant reçu la pilule du lendemain avec le piroxicam, contre 63 % chez celles l’ayant reçu avec le placebo. Les effets secondaires les plus fréquents étaient similaires dans les deux groupes : fatigue, nausées, douleurs abdominales, étourdissements et maux de tête.

Pilule du lendemain et piroxicam : un avis médical reste indispensable

La co-chercheuse Sue Lo, de l'Association de planification familiale de Hong Kong, a déclaré à l'AFP que les résultats étaient "vraiment passionnants" et qu'il s'agissait d'une "découverte pionnière" qui, elle l'espérait, pourrait être exploitée par d'autres chercheurs.

Bien qu'encourageants, les résultats doivent cependant encore être reproduits : "il est un peu trop tôt pour demander aux femmes d'ajouter le piroxicam à la pilule du lendemain à ce stade", a-t-elle expliqué.

"Toute personne ayant besoin d'une contraception d'urgence doit consulter un médecin... La question de savoir si elle doit ajouter un autre médicament sur ordonnance en plus du lévonorgestrel doit être discutée avec un médecin", préviennent les auteurs.