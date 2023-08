Asthme, irritation, peau : attention au chlore des piscines

L'ESSENTIEL Le chlore est un agent chimique utilisé pour désinfecter les piscines publiques et privées.

La trichloramine est considérée comme le sous-produit de chloration le plus dangereux.

Les excès de chlore dégagent des vapeurs favorisant les risques d’asthme.

Utilisé principalement pour désinfecter les piscines publiques et privées, le chlore est un biocide très efficace. Toutefois, ce produit peut présenter des dangers pour la santé, selon certains experts.

Trop de chlore peut être nocif pour la peau, les yeux et les cheveux

En 2018, le Dr Ana Duarte, dermatologue américaine, avait alerté sur les troubles cutanés qui peuvent être provoqués par des niveaux de chlore trop élevés. "Trop de chlore peut causer une irritation de la peau, mais les doses qui sont utilisées dans les piscines ne sont pas des sources d’inquiétude la plupart du temps (…) Le chlore peut cependant causer une irritation des yeux, un dessèchement de la peau et des cheveux, et même parfois donner une teinte verdâtre à vos cheveux, si les doses de chlore ne sont pas respectées", avait-elle confié lors d’une interview à LiveScience.

La dermatologue avait également précisé que les excès de chlore peuvent dégager des vapeurs contribuant à une augmentation des risques d’asthme. "Cela peut sans doute arriver lorsque le produit vient juste d’être ajouté à la piscine, mais généralement, cette manipulation s’effectue quand les piscines [publiques] viennent de fermer donc les vapeurs ont le temps de se diffuser", a rassuré la spécialiste.

Piscines intérieures : des niveaux élevés de trichloramine peuvent aggraver un asthme préexistant

Dans un texte publié sur la plateforme Vidal le 14 février 2023, Alfred Bernard, directeur de recherche honoraire du Fonds national de la recherche scientifique (FNRS) et professeur émérite de l’université catholique de Louvain en Belgique, a averti sur les dangers de la trichloramine présente dans l’air des piscines intérieures.

Il s’agit du sous-produit de chloration le plus dangereux, "car en raison de son insolubilité dans l’eau, ce gaz irritant ne peut être retenu par les voies respiratoires supérieures. Il peut donc descendre dans le poumon profond où il exerce son action toxique", a-t-il prévenu. Des concentrations très élevées de trichloramine peuvent donc favoriser l’apparition de l’asthme ou l’aggraver, en particulier chez le personnel des piscines.

L’eau peut également être contaminée par des chloramines irritantes et des dérivés chlorés génotoxiques ou reprotoxiques. Selon Alfred Bernard, la trichloramine et les autres sous-produits de chloration ne sont pas régulièrement contrôlés contrairement au chlore libre et aux chloramines dans l’eau.

"Des études plus poussées devraient être menées pour s’assurer qu’aux concentrations observées dans les piscines, les résidus de chloration génotoxiques ou reprotoxiques ne comportent pas à long terme de risques pour les jeunes enfants dont on connaît la grande vulnérabilité aux substances toxiques", a-t-il préconisé.