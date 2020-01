Les Etats-Unis veulent exporter du poulet au chlore en Europe

Alors que l’Observatoire ­société et consommation (Obsoco) affirmait en 2017 que 82% des Français se sentaient plus attentifs à leur alimentation que 3 ans plus tôt (notamment en privilégiant la qualité pour leur santé et leur bien-être), le secrétaire américain à l'Agriculture, Sonny Perdue, demande aux Européens de revenir sur leur interdiction d'exporter du poulet chloré et du boeuf aux hormones.

Les Etats-Unis ont en effet pour habitude de nettoyer les poulets qui sortent de leurs élevages avec du chlore, ce que l'Union européenne a proscrit, préférant que les volailles destinées à nos assiettes soient lavées à l'eau pure. Cette demande du secrétaire américain à l'Agriculture fait suite aux menaces de Donald Trump d'imposer des taxes punitives sur les voitures européennes si Bruxelles et Washington ne parviennent pas à trouver un accord sur la question de l'agriculture.

Pourquoi les éleveurs américains lavent-ils leurs poulets au chlore ?

Comme l'exposait le Daily Mail en 2017, les poulets américains sont entassés dans des hangars, privés de lumière naturelle, gavés et donc, tellement gros qu'ils ne peuvent plus se déplacer. “Les volailles sont trop lourdes pour se tenir debout parce qu’elles ont été élevées pour leur chair et rien d’autre, alors elles passent leur vie immobilisées, expliquait au quotidien Craig Watts, un ancien éleveur de poulets de Caroline du Nord. Elles passent 95% de leur temps assises par terre, dans un mélange de copeaux de pin et de matières fécales de leur troupeau et des troupeaux précédents. Leur chair pourrit et quand elles sont aussi serrées, elles se marchent les unes sur les autres pour aller manger ou se gratter, cela provoque des blessures.”

En 2013, le magazine américain Consumer Report, l'équivalent de notre 60 millions de consommateurs, révélait que la quasi-totalité des poulets élevés aux Etats-Unis (y compris ceux certifiés “bio”) étaient contaminés par des bactéries, que 90% des carcasses contiendraient “des matières fécales contaminantes” et “environ la moitié contenaient au moins une bactérie résistante à trois ou quatre antibiotiques parmi les plus couramment prescrits”. C'est donc pour éliminer ces saletés que les poulets sont ensuite nettoyés au chlore et autres désinfectants.

Les hormones de croissance pour booster la croissance

Et le bœuf aux hormones dans tout ça ? Les hormones de croissance utilisés en agriculture permettent d'accélérer la croissance des bêtes ou la production de lait des vaches. L'importation de viande bovine nourrit aux hormones est interdite en Europe depuis 1988, ce que les Etats-Unis ont tenté de faire réexaminer à plusieurs reprises depuis.