Appendicite : des antibiotiques pourraient remplacer l’opération

L'ESSENTIEL L’appendicectomie est le traitement recommandé pour l’appendicite.

Des scientifiques suédois ont indiqué que les antibiotiques pourraient substituer à l’appendicectomie.

Cependant, près de 40 % des patients traités par antibiotiques ont dû subir une intervention chirurgicale plus tard dans leur vie.

Une appendicite est une inflammation aiguë de l’appendice, qui se caractérise par des manifestations comme des douleurs abdominales, de la fièvre ou encore des troubles digestifs. Actuellement pour soigner cette maladie, les médecins proposent une chirurgie, appelée appendicectomie qui consiste à retirer l’appendice infecté. Mais, des scientifiques suédois proposent une nouvelle méthode pour soigner l'appendicite.

Appendicite traitée par des antibiotiques : p rès de 86 % de taux de réussite

Les chercheurs de l'Institut Karolinska (Suède) ont récemment suggéré que les antibiotiques pourraient être aussi efficaces que l’intervention chirurgicale dans la majorité des cas d’appendicite aiguë. Ces travaux ont été publiés dans la revue JAMA Surgery.

Pour les besoins de cette recherche, l'équipe a examiné les données de 292 personnes hospitalisées pour une appendicite et ayant participé à deux essais cliniques menés dans les années 1990. Les patients ont été divisés en deux groupes : ceux qui ont reçu des antibiotiques pendant dix jours et ceux qui ont subi une intervention chirurgicale.

Antibiotiques et appendicite : certains patients ont été opérés plus tard

D’après les résultats, uniquement une seule personne du groupe ayant reçu les antibiotiques ne s’est pas rétablie. Dans la seconde étude, le taux de réussite était de 86 % pour les malades traités par antibiotiques. "Plus de la moitié des patients traités de manière non opératoire n'ont pas connu de récidive et ont évité l'intervention chirurgicale pendant environ deux décennies (…) Il n'y a pas de preuves de risques à long terme de la prise en charge non opératoire autres que ceux de la récurrence de l’appendicite", ont assuré les auteurs de l’étude.

Toutefois, ces travaux ont révélé que 40 % des patients traités par antibiotiques ont dû subir une intervention chirurgicale plus tard dans leur vie.

Malgré des résultats encourageants, cette recherche présente cependant des limites. En effet, les données utilisées sont anciennes. L’équipe suédoise n’a donc pas pu suivre précisément l’évolution des patients au fil des années.