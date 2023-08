4.000 par jour suffisent pour réduire les risques de décès

L'ESSENTIEL Marcher 4.000 pas par jour permet de vivre plus longtemps d’après une étude.

Les recommandations en termes de nombre de pas tournaient jusqu’à maintenant autour de 10.000 pas.

Les auteurs précisent cependant que plus l’on marche, plus les bénéfices sont importants. Ainsi, ce chiffre de 4.000 pas est un minimum.

C’est une nouvelle qui devrait encourager les réticents à la marche : une étude publiée dans la revue European Journal of Preventive Cardiology révèle que des bénéfices significatifs pour la santé peuvent être obtenus à partir de 4.000 pas par jour.

Quels sont les bénéfices de la marche ?

Jusqu’à présent, il était conseillé de faire 10.000 pas par jour. Cet objectif souvent difficile à atteindre n'est pas véritablement fondé sur des données scientifiques à l'origine, explique le Washington Post qui relaie l’étude.

Pourtant, cette activité est bien essentielle pour rester en bonne santé. En effet, selon l'Organisation mondiale de la santé, le manque d'activité physique est le quatrième risque de décès dans le monde, responsable d'environ 3,2 millions de décès par an.

Marcher régulière présente en outre de très nombreux bénéfices comme maintenir un poids sain, prévenir ou gérer les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, l'hypertension artérielle, le cancer et le diabète de type 2, améliorer la forme cardiovasculaire, renforcer les os, les muscles et le système immunitaire et améliorer l'humeur, la cognition, la mémoire et le sommeil, d’après la Mayo Clinic. Et ces effets bénéfiques semblent survenir finalement dès 4.000 pas.

Marcher permet de vivre plus longtemps

Pour arriver à déterminer ce nombre de 4.000 pas, une équipe de scientifiques dirigée par Maciej Banach, professeur de cardiologie préventive à l'Académie médicale de Lodz, en Pologne, a analysé 17 études. Au total, plus de 200.000 personnes ont été suivies pendant un peu plus de sept ans en moyenne.

L’analyse a démontré que les bénéfices commencent à se faire sentir à partir d'environ 2.300 pas par jour. Ce seuil contribue à préserver le cœur et les vaisseaux sanguins, et ainsi à réduire les risques de maladies cardiovasculaires. Ces dernières comprennent les cardiopathies coronariennes (touchant les vaisseaux sanguins qui alimentent le muscle cardiaque) et les maladies cérébro-vasculaires (touchant ceux qui alimentent le cerveau), rappelle l’Organisation mondiale de la santé.

En marchant environ 4.000 pas, ce sont les risques de décès précoces, toutes causes confondues, qui diminuent.

Le seuil des 4.000 pas par jour est un minimum à atteindre pour être en bonne santé

Chaque tranche de 1.000 pas supplémentaires a, en outre, été associée à une réduction de 15 % du risque de décès, toutes causes confondues. De plus, une augmentation de 500 pas par jour a été associée à une baisse de 7 % du risque de décès par maladie cardiovasculaire, d'après l'étude.

Par ailleurs, les bénéfices les plus notables se situent entre 7.000 et 13.000 pas par jour pour les personnes de moins de 60 ans et entre 6.000 et 10.000 pas pour les adultes plus âgés.

"Nous avons remarqué que chez les jeunes adultes, la réduction attendue de la mortalité était plus importante, allant même jusqu'à 50 %", a déclaré Maciej Banach qui insiste sur le fait qu’en matière de pas par jour, plus il y en a, mieux c’est.