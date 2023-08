Les 5 légumes les plus hydratants

L'ESSENTIEL L’alimentation permet de maintenir un niveau d’hydratation indispensable à une bonne santé.

L’apport en eau peut être amené par les boissons mais aussi certains légumes.

C’est le cas de la laitue, des concombres, des radis, du céleri et des courgettes.

Même sans la canicule, rester hydraté est indispensable pour préserver sa santé. Et si les boissons sont les bienvenues, elles ne sont pas les seules sources à privilégier. En effet, le corps s'hydrate en grande partie grâce aux aliments que l’on consomme et plus encore si l’on prend des aliments riches en eau, rappellent des diététiciennes nutritionnistes américaines.

Rester hydraté permet aux organes de fonctionner

Boire suffisamment d'eau chaque jour est essentiel pour de nombreuses raisons puisqu’elle permet de réguler la température corporelle, maintenir des articulations souples ou encore prévenir des infections. L'hydratation permet en outre d’apporter des nutriments aux cellules et garantit le bon fonctionnement des organes. Elle améliore également la qualité du sommeil, la cognition et l'humeur.

Pour maintenir la quantité d’eau dont le corps a besoin quotidiennement (les femmes 2,7 litres, et les hommes 3,7 litres), il est recommandé d'incorporer des fruits et des légumes à chaque repas et à chaque en-cas.

La laitue et le concombre font partie des légumes les plus riches en eau

La laitue est le légume le plus hydratant. Elle est très riche en eau, rappelle la diététicienne Alexandra Miller, puisqu’elle en contient 96 %. Elle est également peu calorique (seulement 10 calories par ration). Cette salade peut aussi être une source de vitamines A qui jouent un rôle dans la santé des yeux et de vitamines C qui contribuent à renforcer le système immunitaire et à abaisser la tension artérielle.

A la deuxième place, on trouve le concombre qui est constitué de 95 % d'eau. Il est en outre très peu calorique (15 calories pour 100 grammes). Il regorge de potassium, connu pour prévenir les accidents vasculaires cérébraux. De plus, les concombres contiennent une substance anti-inflammatoire, la fisétine. Enfin, ils favorisent aussi la santé intestinale et renforcent les os.

Hydratation : les courgettes et le céleri sont à mettre au menu

Les courgettes contiennent autant d’eau que les concombres (95 % d'eau). On compte en moyenne 20 calories par portion. Ce légume abrite aussi une grande variété de vitamines, de minéraux et de composés végétaux bénéfiques, comme les vitamines A et C ou encore du potassium. Son rôle principal dans l'organisme est d'aider à maintenir des niveaux normaux de liquide à l'intérieur de nos cellules et il contribue également à la contraction des muscles et au maintien d'une tension artérielle normale.

Le céleri est également une très bonne source d'hydratation avec 95 % d'eau. Une étude de l'Université du Missouri, aux Etats-Unis, a montré que l'apigénine, un composé présent dans ce légume, peut empêcher les cellules cancéreuses du sein de se multiplier et de se propager.

L'aliment renferme en outre des composés anti-inflammatoires et antioxydants et il peut favoriser la digestion. C’est également un allié minceur puisqu’une branche de céleri ne contient que 10 calories.

Le radis, le légume-racine hydratant

Enfin, sur la dernier marche de ce top 5 des légumes les plus hydratants, on retrouve le radis. Il compte 95 % d’eau et 16 calories aux 100 grammes. "Les radis sont connus pour leur effet rafraîchissant. La chaleur naturelle ou la saveur épicée d'un radis agit sur le corps pour aider à soulager l'excès de chaleur dans le corps", explique Rebecca Scritchfield, auteur du livre Body Kindness, citée dans Eat This Not That.

L'experte ajoute que les radis sont également une excellente source de vitamine C, de phosphore et de zinc, des minéraux clés, et d'antioxydants. Ces derniers sont connus pour leurs effets anti-âge, protégeant les cellules et nourrissant les tissus.