Garderie : pourquoi prendre des vacances est aussi bon pour votre enfant ?

L'ESSENTIEL La garderie peut être un lieu fatigant et stressant pour les enfants.

Les vacances permettent aux petits de récupérer mais également d'avoir des moments privilégiés avec leur famille.

Le lieu des vacances n'a pas vraiment d'importance. Ce qui compte est de passer d'avoir des activités et plaisirs partagés ensemble.

Bien que les milieux de garde jouent un rôle important dans le développement des tout-petits, la pause estivale offre une opportunité précieuse pour renforcer les liens avec votre enfant et favoriser son bien-être. L'essentiel est de privilégier des moments de qualité qui nourrissent le bien-être émotionnel de votre enfant.

Pourquoi est-il important de prendre congé de la garderie ?

Si bien sûr, il est très important dans le développement de l'enfant d'avoir un milieu de garde en dehors de la famille, il peut aussi être exigeant et stressant pour les tout-petits. Les horaires, la vie de groupe et la nécessité de se conformer aux consignes peuvent être pesants et fatigants après plusieurs mois.

Prendre des vacances en famille, au moins une fois par an, permet de vivre des moments privilégiés pour se rapprocher, tout en partageant des activités qui renforcent les liens affectifs. L'absence d'horaires rigides donne l'opportunité à l'enfant de profiter de chaque instant, de se reposer et de récupérer. Il peut dormir selon ses besoins et réduire la quantité d'hormones de stress pour favoriser son équilibre émotionnel.

Comment organiser ses vacances quand la garderie est fermée ?

Nul besoin d'organiser des vacances complexes ou coûteuses pour le bonheur de votre enfant. Ce qui compte avant tout, c'est le temps passé ensemble et les moments de plaisir partagé. Vous pouvez tout aussi bien vous amuser dans un parc, une plage ou une destination exotique.

Peu importe l'endroit, pendant les vacances, il est important de ralentir le rythme et de laisser place à la spontanéité. Oubliez les horaires stricts de la routine quotidienne, les enfants apprécient les choses simples comme jouer dans l'eau, aider aux tâches ménagères, organiser des pique-niques, faire du camping dans le salon ou regarder un film en famille.

En encourageant votre enfant à jouer librement, vous stimuler sa créativité, son autonomie et sa prise d'initiative. N'hésitez pas à alterner entre les activités en famille et les moments où il joue seul qui vous permettront également de vous donner du temps pour vous.

En savoir plus : "Ça fait du bien" de Colline Faure-Poirée et Catherine Dolto.