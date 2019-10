Que faire en cas de problème de comportement à la garderie ?

La garderie est un mode d'accueil très fréquent en France qui concerne les enfants de moins de 6 ans. Plus de 80 % des enfants sont gardés dans une structure d'accueil collectif. Les troubles du comportement peuvent donc y être fréquents et nécessitent de réagir sans tarder.

Favoriser le dialogue avec les éducateurs

Un trouble du comportement qui s'installe à la garderie peut vite évoluer aussi à la maison. C’est pourquoi il est préférable de discuter le plus rapidement possible de la situation avec l'équipe éducative pour éviter que les choses ne s'aggravent.

La question doit être abordée ouvertement lors d'un entretien dans un endroit calme sans crainte d'être interrompu. Autant l'éducateur que les parents doivent exprimer leurs observations et leurs attentes mutuelles.

Mettre en commun pour trouver des solutions

Le but n'est pas de trouver un coupable mais d'essayer de comprendre ce qui cause le comportement de l'enfant afin de lui apporter des solutions. Même si les émotions peuvent être là, cet échange doit permettre d'aider l'enfant, et non pas de chercher à enfoncer qui que ce soit.

Mettre en commun les connaissances que chacun peut avoir sur l'enfant permet de rassembler les pièces du puzzle et d'imaginer ensemble des solutions. Il peut s'agir d'un comportement reflétant la jalousie, la possessivité, ou encore l'arrivée d'un frère ou d'une sœur à la maison qui le perturbe.

De cette façon, chacun peut adapter son comportement pour aider l'enfant à mieux exprimer ses émotions si c'est nécessaire, afin de mieux gérer les comportements gênants. La décision de consulter un spécialiste de la petite enfance comme un psychologue ou un psychiatre pour enfant peut aussi être décidée, toujours en collaboration entre les parents et l'équipe éducative.

En savoir plus : "100 idées pour gérer les troubles du comportement" de R. Howart, éditions Tom pousse.