Service de garde enfants : comment bien le choisir

Plusieurs études ont montré les bienfaits des services de garde éducatifs sur l'apprentissage et le développement des enfants. Avant 5 ans, le cerveau des enfants se développe rapidement. Ainsi, les tout-petits sont particulièrement réceptifs aux stimulation, c'est-à-dire aux différentes expériences qu'ils vivent chaque jour comme jouer, se faire bercer, parler avec leurs parents, ou aller en promenade par exemple.

Le temps passé dans un service de garde s'ajoute aux stimulations offertes par la famille. C'est pourquoi ils peuvent avoir un effet positif sur le développement et l'apprentissage. Certaines études ont montré qu'un service de garde qui offre un programme éducatif axé sur le jeu prépare bien les enfants aux apprentissages de la maternelle car il les aide à développer différentes habilités.

Comment reconnaître un service de garde de qualité ?

Un service de garde de qualité doit permettre aux enfants de développer leurs capacités, avoir des relations positives avec les autres, et stimuler leur goût de l'apprentissage. Pour y arriver, il est préférable de s'adresser à des éducateurs formés en petite enfance, qui ont une approche chaleureuse, sensible et à l'écoute des besoins des enfants.

Il faut veiller à ce que le service de garde propose un lieu sécurisé et propre, des horaires adaptés au rythme des enfants, une nourriture de qualité, des activités et un matériel de jeux variés et adaptés à l'âge des enfants, et une zone protégée extérieure et intérieure pour qu’ils puissent bouger.

L'accent doit être mis sur les activités stimulantes avec des règles et des attentes claires que les tout-petits comprennent bien. De plus, la communication et la collaboration avec les parents est essentielle pour assurer le bien-être des enfants.

En savoir plus : https://presse.inserm.fr/creche-et-autres-modes-de-garde-une-influence-sur-le-developpement-comportemental-et-emotionnel-des-enfants/32623/