Comment aider votre enfant à bien vivre votre absence pendant les vacances

L'ESSENTIEL Certains enfants ont du mal à se détacher de leurs parents lorsque les vacances imposent des périodes de séparation.

Il est nécessaire de rassurer les enfants, notamment en précisant la durée de l'absence, afin qu'ils n'aient pas un sentiment d'abandon.

Lorsqu'elle est possible, la garde à la maison permet aux enfants de rester dans un environnement familier.

En période estivale, certaines familles sont confrontées à la question de la séparation temporaire avec leurs enfants. Si certains auront plus de facilité à vivre ces moments, d'autres auront plus de mal à se détacher.

Réfléchir à la durée des vacances

La durée de l'absence des parents doit être réfléchie et adaptée selon les capacités émotionnelles de votre enfant et la confiance que vous avez envers la personne qui le garde. Pour les plus petits, une semaine peut sembler interminable, il est donc préférable de commencer avec des séparations plus courtes. Pour une première expérience, vous pouvez essayer éventuellement une nuit ou un weekend tout en restant joignable au besoin.

Quand votre enfant gagnera en confiance et qu'il vivra un peu mieux les moments de séparation, vous pouvez envisager des vacances plus longues mais toujours en adaptant selon son tempérament et son degré de confort avec la personne qui le garde.

Comprendre les réactions de son enfant

Avant l'âge de 5 ans, certains enfants peuvent avoir du mal à comprendre pourquoi leurs parents s'absentent pour une longue période. Ils peuvent agir de différentes manières, soit par une détresse, soit par un comportement difficile au retour des parents.

L'enfant a tendance à percevoir la séparation uniquement de son point de vue et peut alors se sentir coupable ou abandonné, ne sachant pas pourquoi ses parents partent sans lui. C'est pourquoi il est essentiel de le préparer en communiquant ouvertement avec lui sur la date du départ, ses conditions de garde et en répondant à ces questions pour apaiser ses inquiétudes.

Comment préparer son enfant

Pour préparer au mieux votre enfant à votre absence, vous pouvez lui expliquer pourquoi vous devez vous absenter, si c'est par exemple pour vous ressourcer, travailler ou pour que tout le monde s’amuse. Parler ensemble éventuellement d'organiser une fête de retrouvailles pour réinstaurer une ambiance positive à votre retour.

Si possible, vous pouvez faire garder votre enfant à la maison pour qu'il reste dans son environnement familier, et lui donner des objets de réconfort comme des photos, une vidéo ou un vêtement avec votre odeur.

Vous pouvez aussi créer ensemble un calendrier pour qu'il puisse visualiser les jours qui le séparent de votre retour et assurez-vous d'avoir un lien régulier avec lui en lui parlant de ce que vous faites.

En savoir plus : "Quand les parents sortent" de Catherine Dolto et Colline Faure-Poirée.