Comment aider votre enfant lorsqu'il souffre de l'anxiété de la séparation ?

Si tous les enfants ressentent une certaine forme de peur à l'idée d'être séparés de leurs parents, pour certains elle a des conséquences sur la scolarité ou le développement. Dans ce cas il est important de consulter.

Un contexte qui peut favoriser la peur

S'il est normal à partir de l'âge de 8 mois que l'enfant ressente des difficultés au moment de la séparation avec ses parents, certains évènements de vie comme un déménagement, un changement d'école, une séparation parentale ou une maladie peuvent aussi accentuer ce stress, en particulier chez un enfant plus anxieux.

Que faire ?

Pour aider votre enfant, n'hésitez pas à l’habituer progressivement en le laissant avec une personne de confiance pendant des périodes de plus en plus longues, au départ à la maison puis graduellement vers l'extérieur. Préparez-le avant chaque séparation en lui parlant de là où il va être, et de ce qu'il va faire.

Pour éviter d'accentuer son stress, veuillez à garder une routine qui lui permet de se rassurer, avec un rituel au moment de la séparation comme un câlin, son doudou et des informations sur ce qu'il va se passer pour lui. Il est aussi important de respecter vos engagements et de faire preuve de patience sans céder ou prolonger le moment du départ s'il fait une crise : il pensera alors que c'est la meilleure façon pour vous retenir.

En revanche, si l'anxiété commence à avoir des conséquences sur son développement, et qu’elle persiste plus d'un mois, il est recommandé de consulter un professionnel de santé, qu'il s'agisse d'un médecin, d'un psychologue ou d'un pédopsychiatre pour travailler sur ses difficultés.

En savoir plus : "Je suis là et je t'aime" de Marie Bourgonjon.