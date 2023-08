Pratiquer le golf double le risque de cancer de la peau

L'ESSENTIEL Les golfeurs ont plus de risque de développer un cancer de la peau.

Ce sur-risque s'explique par leur exposition au soleil.

Les cancers de la peau peuvent se manifester de différentes manières.

Une étude récente de l'Université d'Australie du Sud révèle que les golfeurs australiens ont un risque plus élevé de cancer de la peau que la population générale.

Un risque 2,4 fois plus élevé

Les résultats de l'étude montrent que 27% des golfeurs étudiés ont développé un cancer de la peau contre seulement 7% de la population générale. Plus précisément, un golfeur sur quatre de la cohorte a reçu un diagnostic de cancer de la peau, ce qui représente un risque 2,4 fois plus élevé de contracter la maladie par rapport à la population générale.

Cette prévalence élevée des cancers de la peau chez les golfeurs est due à une surexposition au soleil et/ou une mauvaise protection des rayons.

"Jouer au golf régulièrement a une gamme d'excellents avantages pour la santé. Par exemple, si vous marchez sur un parcours de golf moyen, vous parcourez au moins cinq à sept kilomètres à chaque match, souvent plus. Ajoutez un sac de clubs de golf à porter et peut-être deux à trois parties par semaine, et vous pourrez voir à quel point le golf est bon pour votre endurance, votre tonus musculaire et votre bien-être", rappelle néanmoins le directeur de étude Brad Stenner dans un communiqué.

Les cas de cancer de la peau augmentent en France

Cette étude met en lumière un problème de santé publique qui dépasse les frontières australiennes. En effet, les cas de cancer de la peau sont également en augmentation en France. Selon les statistiques, environ 80 000 nouveaux mélanome sont diagnostiqués chaque année en France. Cette tendance à la hausse souligne l'importance de sensibiliser non seulement les golfeurs, mais aussi la population en général, sur l'importance de se protéger du soleil.

Pour se protéger du soleil, il est recommandé de porter des vêtements couvrants tels que des chapeaux à larges bords, des chemises à manches longues et des pantalons longs afin de protéger la peau des rayons ultraviolets. De plus, l'utilisation d'une crème solaire à haut indice de protection est essentielle pour prévenir les dommages causés par les rayons UV. Il est également conseillé de rester à l'ombre autant que possible pendant les périodes les plus ensoleillées de la journée, notamment entre 10h et 16h.

Les symptômes du cancer de la peau

Les cancers de la peau peuvent se manifester de différentes manières. Les signes courants incluent l'apparition de taches ou de lésions sur la peau qui ne guérissent pas ou qui changent de forme, de taille et de couleur.

Il est important de consulter un médecin si l'on observe de tels symptômes, car un dépistage précoce peut augmenter les chances de guérison. Il est également recommandé de réaliser des auto-examens réguliers de la peau pour détecter toute anomalie.