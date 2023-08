Aphasie : avoir un animal améliore la communication des malades

L'ESSENTIEL Selon une étude de l'Université d'Australie du Sud, avoir un animal de compagnie peuvent favoriser la communication et le bien-être des personnes ayant des difficultés de langage acquises comme l'aphasie.

Les bêtes renforcent la confiance en soi des patients et leur fournir de la compagnie lorsqu'ils se sentent déprimés.

Des recherches supplémentaires vont être menées pour voir comment les orthophonistes peuvent utiliser la présence des animaux dans les soins des aphasiques.

En France, plus de 300.000 personnes souffrent d'aphasie, avec 30.000 nouveaux cas recensés chaque année. Il s'agit d'une perte totale ou partielle du langage, qui peut survenir suite à une lésion cérébrale. Les difficultés à communiquer de ces patients peuvent entraîner un isolement social et une perte de confiance en soi. Pour les contrer, ils. devraient prendre un animal de compagnie, selon une nouvelle étude.

Aphasie : les animaux de compagnie aident à améliorer la communication

Des travaux présentés par l'Université d'Australie du Sud mettent en évidence le rôle bénéfique des animaux pour les personnes atteintes d'aphasie. Qu'ils soient à poils, plumes ou écailles, ils offrent une présence constante et un soutien émotionnel, ce qui peut aider les patients à se sentir plus détendus et à améliorer leur bien-être. Par ailleurs, avoir leur bête à leur côté peut également renforcer la confiance des patients dans les situations sociales, favorisant ainsi une meilleure communication.

L'étudiante chercheuse, Charlotte Mitchard, qui a travaillé sur cette étude explique dans un communiqué publié fin juillet : "les personnes dont les compétences en communication sont affectées peuvent se sentir assez isolées et seules. Mais un animal de compagnie - qu'il s'agisse d'un chien, d'un chat ou même d'un poisson - peut leur donner un but et une présence. Ce qui est particulièrement précieux pour les personnes qui se sentent isolées en raison de leur état".

Elle remarque aussi qu'un animal de compagnie est également "un partenaire de communication sans jugement, offrant une amitié sans attentes. En fait, l'une des phrases les plus courantes que nous avons entendues était : mon animal de compagnie s'en fiche si je ne peux pas parler correctement, il m'aime quand même".

Les animaux de compagnie, une aide pour les séances d'orthophonie ?

Pour l'équipe, ces travaux ouvrent la voie à de futures recherches sur le lien entre les animaux de compagnie et la santé en orthophonie. Elle espère à l'avenir déterminer comment les orthophonistes peuvent utiliser les animaux de compagnie en thérapie pour améliorer les capacités de communication et la qualité de vie des personnes atteintes d'aphasie.

La chercheuse principale et orthophoniste, la professeure Maria Kambanaros précise : "au-delà de cela, nous explorons également l'impact de la possession d'un animal de compagnie sur le bien-être des personnes atteintes de différents troubles neurologiques acquis, comme la maladie de Parkinson".