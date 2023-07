Le tabagisme décime toujours les plus fragiles

L'ESSENTIEL En France, le tabac est le premier facteur de mortalité évitable ainsi que le premier facteur de risque de cancer.

A l’occasion de la mise en ligne sur le site de Santé publique France des données régionales relatives au tabagisme quotidien et au vapotage, l’agence de santé fait le point sur le profil des fumeurs français.

Inégalités de santé

"Malgré des disparités régionales, les caractéristiques des fumeurs restent majoritairement communes", note les experts dans un communiqué de presse.



La prévalence du tabagisme quotidien est bien plus élevée chez les personnes sans diplôme ou avec une qualification inférieure au Bac, les individus qui sont au chômage par rapport à ceux qui ont un emploi ou encore les Français à faible niveau de revenu. "Ces différences de prévalence sont à l’origine de grandes disparités en termes de mortalité et de morbidité et mettent en exergue le maintien des inégalités de santé liées à la consommation de tabac", commente Santé Publique France.

Qui a le plus envie d'arrêter de fumer ?

Par ailleurs, l’envie d’arrêter de fumer est associée au sexe masculin, à un âge supérieur à 35 ans, au fait de ne pas se déclarer à l’aise financièrement, à la survenue d’un épisode dépressif caractérisé dans l’année et à l’absence d’alcoolisation ponctuelle importante (au moins 6 verres en une seule occasion) mensuelle déclarée. "L’envie et les tentatives d’arrêt sont significativement moins fréquentes chez les femmes, les écarts restant cependant modestes", peut-on lire dans le rapport.



"Ces caractéristiques montrent qu’il est important de continuer à adapter les dispositifs de prévention, non seulement pour inciter les fumeurs plus vulnérables sur le plan socio-économique à faire des tentatives d’arrêt du tabac mais aussi pour mieux les aider à transformer ces tentatives en sevrage réussi", conclut l’agence de santé.

Prévalence

Après une baisse du tabagisme d’ampleur inédite entre 2016 et 2019, la prévalence s’est stabilisée au niveau national. Des évolutions variables sont observées à l’échelle des régions.



