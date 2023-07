Pourquoi trop s’exposer au soleil « durcit » la peau

L'ESSENTIEL Trop s’exposer aux rayons ultraviolets du soleil a un impact sur l’élasticité de la peau.

Des chercheurs l’expliquent par l’action du soleil sur le collagène qui permet la cohésion des tissus.

Ils recommandent de bien protéger cette barrière protectrice qu’est la peau.

C’est un des effets délétères et encore trop méconnus du soleil sur la peau : lorsqu'elles sont exposées à une trop grande quantité de rayons ultraviolets (UV), les fibres de la peau se resserrent, ce qui la rend plus dure.

Alors que jusqu’à présent très peu de recherches ont été menées pour l’expliquer au niveau biologique, une nouvelle étude publiée dans le Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials met en lumière ce phénomène.

Le soleil impacte les niveaux de collagène de la peau

D’après les chercheurs, les rayons ultraviolets touchent le collagène, la protéine fibreuse qui relie les tissus, les tendons, les cartilages et les os de notre corps.

"Nous ne voulons pas faire peur en disant "ne vous exposez pas au soleil", explique Guy German, professeur agrégé d'ingénierie biomédicale à l'université de Binghamton dans l'État de New York aux Etats-Unis, et un des auteurs de l’étude. "Mais des périodes prolongées sous la lumière UV peuvent durcir la peau et augmenter le risque de problèmes cancérigènes.”

L'équipe de Binghamton a comparé des échantillons de peau avant et après différents niveaux d'exposition aux UV.

Pourquoi est-il important de protéger notre peau ?

En effectuant des tests d’étirement mécanique de la peau, les chercheurs ont constaté que plus la peau absorbait de rayons UV, plus les fibres de collagène étaient serrées les unes contre les autres, ce qui augmentait la rigidité de la peau et rendait les tissus plus épais.

Notre peau est le plus grand organe du corps et la première ligne de protection contre les microbes et autres agressions extérieures, rappellent les auteurs : "Toute perturbation du processus normal de la peau est extrêmement dangereuse et préjudiciable à notre mode de vie en général", a déclaré Abraham Ittycheri, un des autres auteurs de l'étude . "Sans parler de l'aspect cosmétique, où la perception qu'une personne a d'elle-même peut être remise en question lorsque sa peau n'a pas l'air en bon état.”

Les moyens de la maintenir et même de la renforcer, comme se protéger du soleil, sont donc clairement bénéfiques, concluent les auteurs.