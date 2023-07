Qu'est-ce que la responsabilité affective envers les autres ?

L'ESSENTIEL La responsabilité affective, c'est prendre en compte l'impact émotionnel de nos actions sur les autres.

Ceux qui en sont dépourvus se comportent de manière égoïste et immature dans leurs relations.

Il est important de communiquer ses besoins émotionnels aux autres.

La responsabilité affective implique de prendre soin des émotions de l'autre avec honnêteté, communication et empathie. Si elle peut être bénéfique, elle peut aussi être déséquilibrée et créer des dommages émotionnels dans certaines relations.

Comment se développe la responsabilité affective envers les autres ?

Dès notre plus jeune âge, nous développons progressivement une responsabilité affective qui se traduit par notre capacité à prendre en considération l'impact émotionnel de nos actes sur les personnes qui nous entourent. Nous nous engageons alors à prendre soin des émotions de l'autre, sans pour autant se sentir responsable de son bonheur mais plutôt en étant dans une relation honnête et empathique.

Les personnes qui sont dépourvues de responsabilité affective ont tendance à aborder les relations de manière égoïste et immature sur le plan émotionnel. Elles ne pensent pas à l’impact de leurs propos ou comportements et privilégient plutôt leurs propres désirs et besoins à court terme. La relation peut alors vite devenir confuse, instable et nuisible, allant même jusqu'à un climat toxique provoquant souffrance et détresse émotionnelle.

Comment cultiver une relation équilibrée et responsable ?

Prendre conscience de ce type de schéma de comportement dans l'une de ses relations est essentiel pour comprendre l'impact négatif qu'il peut avoir sur vous. Tout le monde a le droit d'être respecté et traité avec sincérité et empathie, c'est pourquoi il est important de prendre des mesures pour établir des limites claires et communiquer ses besoins émotionnels.

Cela passe par exemple en exprimant à son partenaire ce que vous êtes prêt à accepter ou pas dans la relation "J'ai besoin que tu sois plus attentif/ve à mes émotions et que nous communiquions ouvertement". Ou bien en exprimant vos émotions en parlant de l'impact négatif de son comportement sur votre bien-être "Quand tu ignores mes sentiments et que tu ne fais aucun effort pour comprendre ce que je ressens, cela me fait me sentir négligé(e) et dévalorisé(e). Je veux une relation où nous pouvons partager nos émotions et nous soutenir mutuellement."

Vous pouvez aussi faire appel à sa responsabilité "Je pense qu'il est important que nous assumions tous les deux la responsabilité de nos émotions et de notre bien-être dans cette relation. J'aimerais que nous travaillions ensemble pour créer un environnement émotionnellement sain."

