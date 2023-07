Que faire en cas de piqûre de tiques ?

L'ESSENTIEL Les tiques sont le vecteur de nombreuses maladies parfois très invalidantes, comme l’encéphalite à tiques ou la maladie de Lyme.

Lors de sorties dans la nature, il est conseillé de se protéger.

Lors d'une piqûre, il ne faut pas prendre cela à la légère.

Alors que de nombreux Français profitent de leurs vacances pour faire des balades en forêt et que les cas d'encéphalite à tiques se multiplient en France, le CRMVT Paris et région Nord (Centres de Référence des Maladies Vectorielles liées aux Tiques) rappelle les bons réflexes à adopter en cas de piqûres de tiques.

Conseils de prévention

Mieux vaut d’abord prévenir que guérir… Afin d’éviter les piqûres de tiques lors de balades dans la nature, en forêt ou dans des jardins, il est conseillé de :

— s’habiller de vêtements longs couvrants et clairs,

— porter des chaussures fermées et un chapeau,

— utiliser un répulsif en respectant les indications notées sur le produit.

Que faire en cas de piqûre ?

Au retour de l’immersion dans la nature, le plus rapidement possible après l’exposition, il est impératif d’inspecter l’ensemble du corps à la recherche d’une ou plusieurs tiques.

Si une tique est trouvée, il faut l’extraire à l’aide d’un tire-tique, puis désinfecter.



Il est ensuite nécessaire de surveiller la zone piquée pendant au moins 1 mois à la recherche d’un éventuel érythème migrant (rougeur non douloureuse s’étendant autour du point de piqûre de plus de 5 cm de diamètre), et de prendre des photos des lésions pour les montrer à son médecin traitant afin de suivre leur évolution.



"Le médecin traitant peut être sollicité en cas de difficultés à extraire la tique et si des symptômes apparaissent dans le mois suivant la piqûre de tique", précisent les experts.

Les maladies transmises par les tiques

Les tiques sont le vecteur de nombreuses maladies parfois très invalidantes, comme l’encéphalite à tiques ou la maladie de Lyme.

"Plus rarement, la tique peut également transmettre d’autres bactéries, responsables de rickettioses, tularémie ou anaplasmose granulocytaire à traiter par antibiotiques (entre 7 à 14 jours selon la maladie) ; des parasites, responsables de la babébiose, à traiter par une combinaison d’antibiotiques et d’antiparasitaires ; des virus provoquant la méningo-encéphalite, pour laquelle un vaccin préventif pour les personnes exposées est recommandé", précise la HAS.